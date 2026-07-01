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    Helvetia (CH) Swiss Property Fund: Baloise fusioniert Asset Management

    Mit der Fusion von Helvetia und Baloise Asset Management entsteht ein neuer Schweizer Asset-Management-Champion mit über 100 Milliarden Franken verwaltetem Vermögen.

    Helvetia (CH) Swiss Property Fund: Baloise fusioniert Asset Management
    • Fusion der Helvetia Asset Management AG mit der Baloise Asset Management AG nach Art. 3 FusG, mit Wirkungsdatum 1. Juli 2026; alle Aktiven und Passiven wurden mittels Universalsukzession übertragen und die Helvetia AM im Handelsregister gelöscht.
    • Zusammenschluss erfolgt im Rahmen der Fusion von Helvetia und Baloise; Baloise Asset Management AG tritt als Teil der Helvetia Baloise Gruppe weiterhin unter dieser Firma/Gruppe am Markt auf.
    • Die zusammengeführte Einheit verwaltet über CHF 100 Milliarden an Vermögen und beschäftigt mehr als 450 Mitarbeitende; Ziel ist, einer der führenden Versicherungs‑Asset‑Manager in der Schweiz zu werden.
    • Fondsleitungswechsel: Die Fondsleitung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund wurde gemäss Art. 39 FINIG exklusiv an die Baloise AM übertragen (ISIN CH0513838323, Valor 51383832); Depotbank bleibt die Zürcher Kantonalbank.
    • Die Transaktion beeinflusst aktuell nicht die Ausgestaltung bestehender Anlagelösungen; mögliche Änderungen werden zu gegebener Zeit proaktiv kommuniziert.
    • Baloise Asset Management AG (gegründet 2001) verfügt über eine Bewilligung als Fondsleitung und bietet breite Anlagekompetenzen (Asset‑Liability‑Management, Multi‑Asset, Immobilien, Private Markets) für Gruppen‑ und institutionelle Kunden.







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