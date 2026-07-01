ROUNDUP/Hormus-Hängepartie
Zweifel an Einsatz deutscher Schiffe
BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will die beiden Schiffe der Bundeswehr, die für einen möglichen Militäreinsatz in der Straße von Hormus ins afrikanische Dschibuti verlegt wurden, möglicherweise im Sommer wieder nach Hause holen. "Sie werden nicht unendlich warten", sagte der SPD-Politiker auf einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Berlin.
Die Bundesregierung hatte bereits vor Wochen das Minenjagdboot "Fulda" und das Versorgungsschiff "Mosel" in die Region geschickt, um dort für einen Einsatz zur Räumung von Minen bereitzustehen. Zu den Voraussetzungen zählen aber eine Vereinbarung über ein dauerhaftes Ende der Kampfhandlungen, die Zustimmung der direkten Anrainer Iran und Oman und rechtliche Grundlagen, darunter die Zustimmung des Bundestags.
"Auf militärischer Seite selbstverständlich ready"
Die Marine steht in Dschibuti aber weiterhin für einen möglichen Einsatz bereit, machte Pistorius am Abend auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur deutlich. "Auf militärischer Seite sind wir also selbstverständlich ready, falls die Voraussetzungen für einen Einsatz erfüllt sein werden. Dazu zählen ein Waffenstillstand, ein internationaler Rechtsrahmen und ein Bundestagsmandat", sagte er.
Mit Blick auf den Herbst müssten aber alle Optionen in den Blick genommen werden. "Auch die Variante, dass sich an der Lage bis dahin nichts ändern sollte und wir auch dann keine Seeminen räumen können. Das ist ausdrücklich keine Ankündigung eines Abzugs, sondern unterstreicht, dass wir auf alle Szenarien vorbereitet sind", sagte er.
Bei der Pressekonferenz zuvor hatte er darauf hingewiesen, derzeit sei nicht absehbar, dass die Bedingungen für einen Militäreinsatz zur Sicherung des wichtigen Handelswegs bald erfüllt würden. "Im Augenblick gibt es kein Szenario, das ich sehe, in den nächsten Tagen oder Wochen, dass der Korken schnell aus der Flasche kommt und wir in die Straße von Hormus einfahren können sollten, um Minen zu räumen", sagte Pistorius. Der Iran habe am Dienstag Frankreich eine klare Absage für eine solche Mission erteilt. "Von daher ist das überhaupt nicht in Sicht."
40 Grad in Deutschland statt 50 in Dschibuti
Mit Blick auf die Lage sagte er, dies führe "logischerweise dazu, dass wir unsere beiden Schiffe nicht bis in den Herbst dort liegen lassen werden, in der Erwartung, dass irgendwann mal was passiert". Pistorius betonte: "Wir werden dann im Sommer rechtzeitig die Entscheidung treffen, dass im Zweifel unsere Soldaten ihren Sommer bei 40 Grad in Berlin statt bei knapp 50 in Dschibuti verbringen."
Außenminister Johann Wadephul betonte nach den skeptischen Äußerungen von Verteidigungsminister Pistorius die deutsche Bereitschaft für einen Bundeswehreinsatz zur Minenräumung in der Straße von Hormus. "Unsere Bereitschaft besteht weiterhin", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinem argentinischen Kollegen Pablo Quirno in der Hauptstadt Buenos Aires. Man sei aber davon abhängig, dass insbesondere die USA in Gesprächen mit dem Iran die Voraussetzungen klären würden./mfi/DP/he
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Während das algorithmische Karussell pünktlich zum Start des neuen Quartals die nächste Entspannungsmeldung durch die Leitungen jagt und den WTI- sowie Brent-Papierpreis wieder unter die Marke von 73 USD drückt, lohnt sich der maximal distanzierte Blick auf die mechanische Realität hinter den Kulissen.
Die quantitative Einordnung der aktuellen Dynamik:
- Das Narrativ der reibungslosen Meerenge: Morgan Stanley lanciert pünktlich zum strategischen Wendepunkt Berichte über eine „schneller als erwartete Wiedereröffnung“ der Strasse von Hormuz. Das visuelle Zählen von Tankertransits dient als perfekter Trigger für die Short-Algorithmen im vakuumierten Papier-Raum. Es bedient exakt den Simplicity Bias der Masse: Ein paar passierende Schiffe werden sofort mit dem strukturellen Ende einer geopolitischen Blockade gleichgesetzt.
- Das 10-Millionen-Barrel-Paradoxon: Die Analysten selbst räumen ein, dass der Markt im Vorfeld nur durch historische US-Exporte und gedrosselte China-Importe vor einer massiven Verknappung von fast 10 Millionen Barrel pro Tag künstlich abgeschirmt werden musste. Dass das zeitgleiche Hochfahren der Nahost-Exporte nun übergangslos in einen dauerhaften, strukturellen Überschuss von 4,8 Millionen Barrel im nächsten Jahr münden soll, ist mathematische Akrobatik zur Beruhigung der Terminmärkte.
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Das Aquarium feiert die vermeintlich billige Energie und atmet kollektiv auf. Wer die Punkte im Untergrund verbindet, weiss: Die Schwerkraft der physischen Atome lässt sich durch mediale Nebelkerzen und temporäre Entlastungen im Derivate-Raum kurzfristig verbiegen, aber niemals aufheben.
@Rainolaus
Der Status HEUTE (Samstag, 27. Juni 2026): Faktisch läuft kein regulärer Frachtverkehr mehr, die Straße von Hormus ist blockiert.
Auch wenn die USA eine Sperrung rechtlich nicht anerkennen, sieht die Realität auf dem Wasser heute so aus:
- Iranische Blockade erzwungen: Die iranischen Revolutionsgarden setzen die Sperrung aktiv mit Waffengewalt durch. Erst gestern wurden mehrere Tanker per Funkwarnung zur Umkehr gezwungen.
- UN-Rettungsaktion gestoppt: Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation musste ihre großflächige Evakuierung von feststeckenden Seeleuten abbrechen, nachdem das Containerschiff Ever Lovely von einem Projektil beschossen und beschädigt wurde.
- Militärischer Schlagabtausch: Nach einem Drohnenangriff auf einen Frachter haben die USA in der vergangenen Nacht massive Vergeltungsluftschläge gegen Radaranlagen sowie Raketen- und Drohnenlager an der Südküste des Irans geflogen. Der Iran hat daraufhin mit Raketenangriffen auf US-Stellungen in der Region reagiert.
- Verkehr bei Null: Live-Schiffstracker (wie Kpler und Windward) zeigen für den heutigen Tag keinerlei reguläre, auslaufende Handelsschifffahrt mehr. Große Reedereien haben sämtliche Buchungen für die Golfregion komplett ausgesetzt.
Zusammenfassend: Die Meerenge ist durch den aktuellen, direkten Schlagabtausch zwischen den USA und dem Iran heute komplett dicht und eine hochgefährliche Kriegszone