Aperam: Q2 2026 Market & Financial Trends: Key Takeaways
Aperam enters Q2 2026 with rising earnings momentum, stronger mills and disciplined deleveraging, as new efficiency measures and trade rules start to bear fruit.
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- Adjusted EBITDA for Q2 2026 is expected to be significantly higher than Q1 (Q1: EUR 90m); Aperam‑compiled consensus for Q2 adjusted EBITDA is EUR 121m (average).
- Brazil business returns at full seasonal strength in Q2, supporting group performance.
- European mills’ capacity utilization has risen due to lower import volumes driven by strengthened trade‑defense measures; CBAM began in early 2026 and trade defense measures formally took effect on 1 July 2026.
- Net financial debt is expected to be slightly lower than Q1 — deleveraging remains on track after six quarters of capital efficiency.
- Leadership Journey Phase 6 launched in early 2026 targeting EUR 150m of gains from 2026–2028; Q1 already contributed EUR 18m and further gains are expected in Q2.
- Q2/H1 2026 financial results will be published before market open on 30 July 2026; Aperam will host an investor conference call at 14:00 CEST the same day.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Aperam is on 30.07.2026.
The price of Aperam at the time of the news was 41,92EUR and was down -1,87 % compared with the previous day.
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