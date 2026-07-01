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    Aperam: Q2 2026 Market & Financial Trends: Key Takeaways

    Aperam enters Q2 2026 with rising earnings momentum, stronger mills and disciplined deleveraging, as new efficiency measures and trade rules start to bear fruit.

    Aperam: Q2 2026 Market & Financial Trends: Key Takeaways
    Foto: 461907726
    • Adjusted EBITDA for Q2 2026 is expected to be significantly higher than Q1 (Q1: EUR 90m); Aperam‑compiled consensus for Q2 adjusted EBITDA is EUR 121m (average).
    • Brazil business returns at full seasonal strength in Q2, supporting group performance.
    • European mills’ capacity utilization has risen due to lower import volumes driven by strengthened trade‑defense measures; CBAM began in early 2026 and trade defense measures formally took effect on 1 July 2026.
    • Net financial debt is expected to be slightly lower than Q1 — deleveraging remains on track after six quarters of capital efficiency.
    • Leadership Journey Phase 6 launched in early 2026 targeting EUR 150m of gains from 2026–2028; Q1 already contributed EUR 18m and further gains are expected in Q2.
    • Q2/H1 2026 financial results will be published before market open on 30 July 2026; Aperam will host an investor conference call at 14:00 CEST the same day.

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Aperam is on 30.07.2026.

    The price of Aperam at the time of the news was 41,92EUR and was down -1,87 % compared with the previous day.


    Aperam

    -1,68 %
    -9,81 %
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    +30,08 %
    +41,17 %
    ISIN:LU0569974404WKN:A1H5UL
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