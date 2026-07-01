Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 01.07.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +12,11 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,81 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 85,44€, mit einem Plus von +12,11 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -30,15 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um -17,97 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -44,39 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -41,80 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,18 % geändert.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,97 % 1 Monat -44,39 % 3 Monate -30,15 % 1 Jahr -77,72 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Stand: 01.07.2026, 19:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung und Bewertung von MicroStrategy A. Im Fokus stehen: gigantische Bitcoin-Bestände (über 818.000 BTC) und daraus resultierender BTC-Yield (ca. 9,4% 2026); Kapitalaufnahme (ca. 11,7 Mrd USD) und ein angekündigter 1 Mrd. US-Dollar Aktienrückkauf. Kritik an aktivem Kapitalmanagement (ATM) und Buchverlusten (~14 Mrd USD) samt Risiken einer Übernahme/Saylor-Verkäufen. Diskussionen über Volatilität und Einstieg/Trade-Zeitpunkte sowie Kursziele.

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 334 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,76 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

In diesem Video geben wir einen konkreten Ausblick auf die nächsten Tage im Bitcoin-Chart. Wir analysieren gemeinsam die wichtigsten Unterstützungen sowie Widerstände und klären die Frage: Was ist die aktuelle Erwartung für die Märkte? Alle relevanten Infos gibt's im Video!

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,41 %. IBM notiert im Plus, mit +4,43 %. Microsoft notiert im Plus, mit +3,75 %. Oracle verliert -1,07 % SAP notiert im Plus, mit +3,96 %.

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Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.