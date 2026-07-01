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    Besonders beachtet!

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    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 01.07.2026

    Am 01.07.2026 ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie, bisher, um +12,11 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 01.07.2026
    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +12,11 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,81 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 85,44, mit einem Plus von +12,11 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -30,15 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um -17,97 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -44,39 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -41,80 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,18 % geändert.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,97 %
    1 Monat -44,39 %
    3 Monate -30,15 %
    1 Jahr -77,72 %
    Stand: 01.07.2026, 19:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung und Bewertung von MicroStrategy A. Im Fokus stehen: gigantische Bitcoin-Bestände (über 818.000 BTC) und daraus resultierender BTC-Yield (ca. 9,4% 2026); Kapitalaufnahme (ca. 11,7 Mrd USD) und ein angekündigter 1 Mrd. US-Dollar Aktienrückkauf. Kritik an aktivem Kapitalmanagement (ATM) und Buchverlusten (~14 Mrd USD) samt Risiken einer Übernahme/Saylor-Verkäufen. Diskussionen über Volatilität und Einstieg/Trade-Zeitpunkte sowie Kursziele.

    Zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Diskussion

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Es gibt 334 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,76 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 01.07. - US Tech 100 schwach -0,92 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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    Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,41 %. IBM notiert im Plus, mit +4,43 %. Microsoft notiert im Plus, mit +3,75 %. Oracle verliert -1,07 % SAP notiert im Plus, mit +3,96 %.

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    Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    +12,07 %
    -16,22 %
    -43,22 %
    -29,51 %
    -77,29 %
    +143,40 %
    +38,27 %
    +215,67 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713
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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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