ANALYSE-FLASH
RBC belässt National Grid auf 'Sector Perform'
- RBC belässt National Grid Einstufung Sector Perform
- Kursziel 1375 Pence für National Grid beibehalten
- NGV investiert 1,75 Mrd USD für 35 Prozent an Joulent
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für National Grid auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1375 Pence belassen. Analyst Alexander Wheeler verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung auf eine Investition des Stromübertragungsnetzbetreibers im Bereich KI-Strom. National Grid Ventures (NGV) werde 1,75 Milliarden US-Dollar in den Erwerb einer 35-prozentigen Beteiligung an Joulent investieren, schrieb der Analyst und sagte, dass Joulent eine Plattform sei, die integrierte Energielösungen für Großabnehmer in den USA entwickele. Die Investition verschaffe den Briten einen direkten Zugang zum fortgesetzten Nachfrage-Wachstum und zum Thema Rechenzentren auf dem US-Markt, schrieb er./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 09:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 09:19 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur National Grid Aktie
Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,73 % und einem Kurs von 14,20 auf Tradegate (01. Juli 2026, 17:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der National Grid Aktie um -1,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,62 %.
Die Marktkapitalisierung von National Grid bezifferte sich zuletzt auf 70,66 Mrd..
National Grid zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 14,000GBP was eine Bandbreite von -22,01 %/-0,74 % bedeutet.
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