RBC belässt National Grid auf 'Sector Perform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur National Grid Aktie

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,73 % und einem Kurs von 14,20 auf Tradegate (01. Juli 2026, 17:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der National Grid Aktie um -1,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,62 %.

Die Marktkapitalisierung von National Grid bezifferte sich zuletzt auf 70,66 Mrd..

National Grid zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 14,000GBP was eine Bandbreite von -22,01 %/-0,74 % bedeutet.