DZ BANK stuft NIKE INC auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nike von 57 auf 53 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Trendwende bei dem Sportartikelkonzern verlaufe aufgrund des derzeit gedämpften Konsumumfelds, der Schwäche in China und der Marke Converse langsamer als erhofft, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie begrüßt aber weiteres Wachstum im Laufschuhsegment, im Hauptabsatzmarkt sowie im Großhandel. Eine verbesserte Preisdurchsetzung sollte sich außerdem positiv auf die Bruttomarge auswirken./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 17:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 17:42 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,68 % und einem Kurs von 36,93EUR auf Tradegate (01. Juli 2026, 19:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Katharina Schmenger

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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