Lampetia AG: Gewinnprognose steigt deutlich – LI MULTI LEADERS FUND jubelt
Lampetia AG überrascht mit einer kräftigen Anhebung der Gewinnprognose – ein Sondereffekt aus einer Performancefee der Tochter LIAG sorgt für deutlich höhere Erwartungen.
- Lampetia AG hebt die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich an.
- Ursache: Eine 100%-Tochter (LIAG, ISIN DE000A2DA406) erhält im laufenden Jahr einen Sondereffekt aus einer performanceabhängigen Gebühr (Performancefee).
- Vorherige Planung für den Jahresüberschuss der Tochter: rund 700 TEUR (nach Steuern); aktuell erwartet der Vorstand etwa 3,0 Mio. Euro.
- Die LIAG erstellt keinen Konzernabschluss; der Effekt wird erst nach einer Dividendenausschüttung der Tochter später im Jahresabschluss der Lampetia AG wirksam.
- Die Performancefee resultiert aus der deutlichen Wertsteigerung des Investmentfonds LI Multi Leaders Fund (ISIN DE000A0MUW08); das operative Kerngeschäft läuft wie erwartet.
- Mitteilung als Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, veröffentlicht am 01.07.2026; Ansprechpartner/IR: ir@lampetia-ag.de.
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