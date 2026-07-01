Börsen Update USA - 01.07. - US Tech 100 schwach -1,19 %

Der Dow Jones steht bei 52.438,91 PKT und gewinnt bisher +0,23 %.

Top-Werte: Nike (B) +6,48 %, Salesforce +5,28 %, Microsoft +4,22 %, American Express +3,56 %, IBM +3,33 %

Flop-Werte: Caterpillar -5,48 %, Walmart -4,00 %, Merck & Co -1,54 %, Johnson & Johnson -0,80 %, Amgen -0,72 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.915,78 PKT und fällt um -1,19 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +11,97 %, Meta Platforms (A) +10,90 %, AppLovin Registered (A) +10,82 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +8,70 %, Shopify +8,36 %

Flop-Werte: Nebius Group Registered (A) -14,95 %, CoreWeave Registered (A) -12,91 %, KLA Corporation -12,06 %, Applied Materials -11,19 %, Teradyne -11,06 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:33) bei 7.500,40 PKT und steigt um +0,08 %.

Top-Werte: Coinbase +12,11 %, Meta Platforms (A) +10,90 %, AppLovin Registered (A) +10,82 %, Interactive Brokers Group Registered (A) +8,70 %, Robinhood Markets Registered (A) +8,33 %

Flop-Werte: Corning -13,78 %, KLA Corporation -12,06 %, Applied Materials -11,19 %, Teradyne -11,06 %, Lam Research -10,92 %

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