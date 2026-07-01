JEFFERIES stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Analyst Michael Aspinall beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Daten zu Reifen-Importen in die EU. Dabei verwies er auf einen deutlichen Anstieg der Importe im April im Vergleich zu den Monaten Februar und März, da sich die Entscheidung über Antidumping-Maßnahmen weiterhin verzögere. Das öffne die Türen für verstärkte Einfuhren. Aktuell werde mit einer Entscheidung der EU am 7. Juli gerechnet. Sie könnte den Weg für die Erhebung hoher Zölle auf chinesische Reifenimporte ebnen, schrieb er./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 72,68EUR auf Tradegate (01. Juli 2026, 19:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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