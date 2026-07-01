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    Besonders beachtet!

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    ATOSS Software Aktie weiter aufwärts - +8,17 % - 01.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die ATOSS Software Aktie bisher um +8,17 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ATOSS Software Aktie.

    Besonders beachtet! - ATOSS Software Aktie weiter aufwärts - +8,17 % - 01.07.2026
    Foto: ATOSS Software AG

    ATOSS Software ist Spezialist für Workforce-Management-Software (Einsatzplanung, Zeitwirtschaft, Self-Service) für mittelständische und große Unternehmen. Starke Position im DACH-Raum, wachsende internationale Präsenz. Wichtige Wettbewerber: SAP, UKG, Workday, SD Worx. USP: Fokussierung auf Workforce Management, hohe Integrationsfähigkeit, starke Branchenexpertise und regulierungsnahe Lösungen.

    ATOSS Software Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.07.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die ATOSS Software Aktie. Mit einer Performance von +8,17 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ATOSS Software Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,89 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 72,85, mit einem Plus von +8,17 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die ATOSS Software Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -14,39 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,65 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,15 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ATOSS Software -41,52 % verloren.

    Während ATOSS Software heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,01 %. Damit gehört ATOSS Software heute zu den auffälligeren Werten.

    ATOSS Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,65 %
    1 Monat -12,15 %
    3 Monate -14,39 %
    1 Jahr -52,71 %
    Stand: 01.07.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur ATOSS Software Aktie

    Es gibt 16 Mio. ATOSS Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,15 Mrd.EUR € wert.

    Tech und Nebenwerte zünden: Meta, ATOSS & Co. treiben Indizes an


    Freundliche Börsenstimmung mit klaren Ausreißern: Während Tech- und Nebenwerte glänzen, bleibt der DAX verhalten – und die Spanne zwischen Top und Flop ist heute besonders groß.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 01.07.2026


    Top- und Flop-Aktien am 01.07.2026 im TecDAX.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,09 %. SAP notiert im Plus, mit +4,08 %. Workday (A) notiert im Plus, mit +6,83 %.

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    Ob die ATOSS Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ATOSS Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ATOSS Software

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    ISIN:DE0005104400WKN:510440
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