Bernstein belässt Continental auf 'Market-Perform' - Ziel 66 Euro

Der große Test kommt aber erst

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 72,68 auf Tradegate (01. Juli 2026, 20:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +0,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,00 %.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 14,50 Mrd..

Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -8,99 %/+24,10 % bedeutet.