AppLovin Registered (A) Aktie schießt durch die Decke - 01.07.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +10,89 % konnte die AppLovin Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,53 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AppLovin Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +3,53 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 500,43€, mit einem Plus von +10,89 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in AppLovin Registered (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +29,77 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +22,22 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,07 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -22,39 % verloren.

Während AppLovin Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,33 %.

AppLovin Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +22,22 % 1 Monat -15,07 % 3 Monate +29,77 % 1 Jahr +51,88 %

Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

Stand: 01.07.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 306 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 153,05 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Freundliche Börsenstimmung mit klaren Ausreißern: Während Tech- und Nebenwerte glänzen, bleibt der DAX verhalten – und die Spanne zwischen Top und Flop ist heute besonders groß.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

AppLovin Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die AppLovin Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.