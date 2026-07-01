🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAppLovin Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu AppLovin Registered (A)

    Besonders beachtet!

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    AppLovin Registered (A) Aktie schießt durch die Decke - 01.07.2026

    Am 01.07.2026 ist die AppLovin Registered (A) Aktie, bisher, um +10,89 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AppLovin Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - AppLovin Registered (A) Aktie schießt durch die Decke - 01.07.2026
    Foto: 1464816096

    AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

    AppLovin Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.07.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +10,89 % konnte die AppLovin Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,53 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AppLovin Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +3,53 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 500,43, mit einem Plus von +10,89 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    32.343,08€
    Basispreis
    21,60
    Ask
    × 13,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    27.718,05€
    Basispreis
    19,47
    Ask
    × 13,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in AppLovin Registered (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +29,77 % verbuchen.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +22,22 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,07 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -22,39 % verloren.

    Während AppLovin Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,33 %.

    AppLovin Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +22,22 %
    1 Monat -15,07 %
    3 Monate +29,77 %
    1 Jahr +51,88 %
    Stand: 01.07.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

    Es gibt 306 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 153,05 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 01.07. - US Tech 100 schwach -1,19 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Tech und Nebenwerte zünden: Meta, ATOSS & Co. treiben Indizes an


    Freundliche Börsenstimmung mit klaren Ausreißern: Während Tech- und Nebenwerte glänzen, bleibt der DAX verhalten – und die Spanne zwischen Top und Flop ist heute besonders groß.

    Börsenstart USA - 01.07. - US Tech 100 schwach -0,92 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    AppLovin Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AppLovin Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AppLovin Registered (A)

    +10,74 %
    +22,05 %
    -14,17 %
    +30,49 %
    +52,42 %
    +1.802,73 %
    +618,81 %
    +832,74 %
    ISIN:US03831W1080WKN:A2QR0K
    AppLovin Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! AppLovin Registered (A) Aktie schießt durch die Decke - 01.07.2026 Am 01.07.2026 ist die AppLovin Registered (A) Aktie, bisher, um +10,89 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AppLovin Registered (A) Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     