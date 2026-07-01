JEFFERIES stuft Meta auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 825 US-Dollar belassen. Analyst Brent Thill kommentierte am Mittwochabend Spekulationen darüber, dass der Social-Media-Konzerns Pläne zur Entwicklung eines Cloud-Infrastrukturgeschäfts hegt. Er würde dies begrüßen, schrieb Thill und hält die Befürchtungen über Überkapazitäten für falsch. Meta habe Amazons AWS-Strategie verschlafen und wolle nun überschüssige Rechenleistung zu Geld machen, um etwa die Auslastung zu steigern und den Cashflow zu erhöhen. Ein Cloud-Geschäft sei zudem strategisch wichtig für die langfristigen KI-Ambitionen von Meta und würde die Reichweite über die eigenen Verbraucheranwendungen hinaus erweitern./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,89 % und einem Kurs von 542,2EUR auf Tradegate (01. Juli 2026, 21:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Meta

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 825

Kursziel alt: 825

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar