Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 01.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.07.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Nike (B)
Tagesperformance: +7,63 %
Tagesperformance: +7,63 %
Platz 1
Performance 1M: -12,67 %
Performance 1M: -12,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B)
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Nike (B): Fundamentale Bewertung umstritten (KGV ca. 18 2028; EPS durch Zoll-Rückerstattung), DTC-Margen und China-Trend belasten Umsatz. Kursziele oft um/unter 30€, Dividende als positiver Faktor. Nachbörsliche Verluste ca. 4% bis -9% in jüngerer Zeit.
Caterpillar
Tagesperformance: -5,57 %
Tagesperformance: -5,57 %
Platz 2
Performance 1M: +24,80 %
Performance 1M: +24,80 %
Salesforce
Tagesperformance: +4,66 %
Tagesperformance: +4,66 %
Platz 3
Performance 1M: -19,36 %
Performance 1M: -19,36 %
Walmart
Tagesperformance: -3,94 %
Tagesperformance: -3,94 %
Platz 4
Performance 1M: -5,07 %
Performance 1M: -5,07 %
American Express
Tagesperformance: +3,78 %
Tagesperformance: +3,78 %
Platz 5
Performance 1M: +8,77 %
Performance 1M: +8,77 %
Microsoft
Tagesperformance: +3,59 %
Tagesperformance: +3,59 %
Platz 6
Performance 1M: -15,45 %
Performance 1M: -15,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Nike (B): Fundamentale Bewertung umstritten (KGV ca. 18 2028; EPS durch Zoll-Rückerstattung), DTC-Margen und China-Trend belasten Umsatz. Kursziele oft um/unter 30€, Dividende als positiver Faktor. Nachbörsliche Verluste ca. 4% bis -9% in jüngerer Zeit.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microsoft eingestellt.
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +3,19 %
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 7
Performance 1M: +12,11 %
Performance 1M: +12,11 %
IBM
Tagesperformance: +2,93 %
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 8
Performance 1M: -7,94 %
Performance 1M: -7,94 %
Visa (A)
Tagesperformance: +2,31 %
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 9
Performance 1M: +11,12 %
Performance 1M: +11,12 %
Merck & Co
Tagesperformance: -2,30 %
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 10
Performance 1M: +11,11 %
Performance 1M: +11,11 %
JPMorgan Chase
Tagesperformance: +2,25 %
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 11
Performance 1M: +12,04 %
Performance 1M: +12,04 %
Apple
Tagesperformance: +2,09 %
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 12
Performance 1M: -4,63 %
Performance 1M: -4,63 %
Boeing
Tagesperformance: +2,00 %
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 13
Performance 1M: -4,64 %
Performance 1M: -4,64 %
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