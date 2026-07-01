Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 01.07.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Nebius Group Registered (A)
Tagesperformance: -15,19 %
Tagesperformance: -15,19 %
Platz 1
Performance 1M: +17,73 %
Performance 1M: +17,73 %
CoreWeave Registered (A)
Tagesperformance: -12,98 %
Tagesperformance: -12,98 %
Platz 2
Performance 1M: -23,02 %
Performance 1M: -23,02 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -11,70 %
Tagesperformance: -11,70 %
Platz 3
Performance 1M: +60,80 %
Performance 1M: +60,80 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +10,40 %
Tagesperformance: +10,40 %
Platz 4
Performance 1M: -15,07 %
Performance 1M: -15,07 %
Lam Research
Tagesperformance: -10,11 %
Tagesperformance: -10,11 %
Platz 5
Performance 1M: +38,25 %
Performance 1M: +38,25 %
Teradyne
Tagesperformance: -10,08 %
Tagesperformance: -10,08 %
Platz 6
Performance 1M: +30,68 %
Performance 1M: +30,68 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +9,84 %
Tagesperformance: +9,84 %
Platz 7
Performance 1M: -9,44 %
Performance 1M: -9,44 %
Applied Materials
Tagesperformance: -9,32 %
Tagesperformance: -9,32 %
Platz 8
Performance 1M: +62,72 %
Performance 1M: +62,72 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +8,97 %
Tagesperformance: +8,97 %
Platz 9
Performance 1M: -44,39 %
Performance 1M: -44,39 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: +8,70 %
Tagesperformance: +8,70 %
Platz 10
Performance 1M: -8,10 %
Performance 1M: -8,10 %
Astera Labs
Tagesperformance: -8,01 %
Tagesperformance: -8,01 %
Platz 11
Performance 1M: +45,50 %
Performance 1M: +45,50 %
Palantir
Tagesperformance: +7,72 %
Tagesperformance: +7,72 %
Platz 12
Performance 1M: -25,12 %
Performance 1M: -25,12 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -7,67 %
Tagesperformance: -7,67 %
Platz 13
Performance 1M: +33,91 %
Performance 1M: +33,91 %
Micron Technology
Tagesperformance: -7,05 %
Tagesperformance: -7,05 %
Platz 14
Performance 1M: +15,58 %
Performance 1M: +15,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert ein bullisch bis spekulativ optimistisches Sentiment zu Micron: Rücksetzer werden als vorübergehend gesehen; Aufwärtsrichtung wird erwartet. Fundamentale Treiber: starke HBM-Nachfrage, hohe Speicherpreise. Bewertung: KGV 12–15. Kurzfristig 1200–1250 €, mittelfristig ca. 2000 € oder mehr; vereinzelt auch 3900 USD (Fool). Buy-the-dip wird diskutiert. 14-Tage-Verlauf: keine konkrete Prozentzahl genannt.
Shopify
Tagesperformance: +6,74 %
Tagesperformance: +6,74 %
Platz 15
Performance 1M: +5,56 %
Performance 1M: +5,56 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -6,45 %
Tagesperformance: -6,45 %
Platz 16
Performance 1M: -19,12 %
Performance 1M: -19,12 %
Intel
Tagesperformance: -6,38 %
Tagesperformance: -6,38 %
Platz 17
Performance 1M: +25,19 %
Performance 1M: +25,19 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: -6,33 %
Tagesperformance: -6,33 %
Platz 18
Performance 1M: +25,14 %
Performance 1M: +25,14 %
Workday (A)
Tagesperformance: +6,18 %
Tagesperformance: +6,18 %
Platz 19
Performance 1M: -16,91 %
Performance 1M: -16,91 %
Coca-Cola Europacific Partners
Tagesperformance: +6,16 %
Tagesperformance: +6,16 %
Platz 20
Performance 1M: +20,10 %
Performance 1M: +20,10 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -5,80 %
Tagesperformance: -5,80 %
Platz 21
Performance 1M: +2,78 %
Performance 1M: +2,78 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -5,67 %
Tagesperformance: -5,67 %
Platz 22
Performance 1M: +47,18 %
Performance 1M: +47,18 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +5,42 %
Tagesperformance: +5,42 %
Platz 23
Performance 1M: +37,14 %
Performance 1M: +37,14 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: +5,28 %
Tagesperformance: +5,28 %
Platz 24
Performance 1M: +9,24 %
Performance 1M: +9,24 %
Western Digital
Tagesperformance: -5,16 %
Tagesperformance: -5,16 %
Platz 25
Performance 1M: +20,92 %
Performance 1M: +20,92 %
Roper Technologies
Tagesperformance: +5,06 %
Tagesperformance: +5,06 %
Platz 26
Performance 1M: +11,93 %
Performance 1M: +11,93 %
Paychex
Tagesperformance: +4,65 %
Tagesperformance: +4,65 %
Platz 27
Performance 1M: +9,76 %
Performance 1M: +9,76 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: +4,59 %
Tagesperformance: +4,59 %
Platz 28
Performance 1M: +6,61 %
Performance 1M: +6,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company
WallstreetONLINE-Forum: Neutral bis leicht vorsichtiges Sentiment zu The Kraft Heinz Company. 14-Tage-Entwicklung nahezu unverändert; Kurs in ca. 19–21 EUR, ca. 0% Veränderung. Analysten-Updates bleiben aus; Turnaround-Effekte spiegeln sich bislang nicht im Kurs. Dividende als Sicherheitsnetz wird betont. Relative Stärke gegenüber Peers (z. B. Clorox) wirkt begrenzt; Blind-Kaufen/Halten wird kritisch gesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber The Kraft Heinz Company eingestellt.
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -4,50 %
Tagesperformance: -4,50 %
Platz 29
Performance 1M: +15,90 %
Performance 1M: +15,90 %
Walmart
Tagesperformance: -4,08 %
Tagesperformance: -4,08 %
Platz 30
Performance 1M: -5,07 %
Performance 1M: -5,07 %
Autodesk
Tagesperformance: +3,85 %
Tagesperformance: +3,85 %
Platz 31
Performance 1M: -15,15 %
Performance 1M: -15,15 %
PepsiCo
Tagesperformance: +3,78 %
Tagesperformance: +3,78 %
Platz 32
Performance 1M: -3,79 %
Performance 1M: -3,79 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: +3,78 %
Tagesperformance: +3,78 %
Platz 33
Performance 1M: -3,67 %
Performance 1M: -3,67 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +3,75 %
Tagesperformance: +3,75 %
Platz 34
Performance 1M: +28,47 %
Performance 1M: +28,47 %
Fortinet
Tagesperformance: +3,73 %
Tagesperformance: +3,73 %
Platz 35
Performance 1M: +17,46 %
Performance 1M: +17,46 %
Microsoft
Tagesperformance: +3,59 %
Tagesperformance: +3,59 %
Platz 36
Performance 1M: -15,45 %
Performance 1M: -15,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
WallstreetOnline-Forum: Gemischtes Anleger-Sentiment. KI-Monetarisierung via CoPilot/Cloud wird teils positiv bewertet (Preisgestaltung, Datenschutz). Skepsis wegen ROI der KI-Investitionen und möglicher Kursrückschläge; Stellenabbau-Berichte belasten. Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist volatil; einige sehen Zielbereiche um 200 USD, andere unter 300 USD; ATH ist deutlich überschritten. wallstreetONLINE-Forum.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microsoft eingestellt.
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: +3,57 %
Tagesperformance: +3,57 %
Platz 37
Performance 1M: +9,39 %
Performance 1M: +9,39 %
Comcast (A)
Tagesperformance: -3,41 %
Tagesperformance: -3,41 %
Platz 38
Performance 1M: +0,05 %
Performance 1M: +0,05 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -3,09 %
Tagesperformance: -3,09 %
Platz 39
Performance 1M: +10,35 %
Performance 1M: +10,35 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -2,74 %
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 40
Performance 1M: -6,18 %
Performance 1M: -6,18 %
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