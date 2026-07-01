Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 01.07.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.07.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Corning
Tagesperformance: -12,95 %
Tagesperformance: -12,95 %
Platz 1
Performance 1M: +41,82 %
Performance 1M: +41,82 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -12,15 %
Tagesperformance: -12,15 %
Platz 2
Performance 1M: +60,80 %
Performance 1M: +60,80 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +10,89 %
Tagesperformance: +10,89 %
Platz 3
Performance 1M: -15,07 %
Performance 1M: -15,07 %
Coinbase
Tagesperformance: +10,67 %
Tagesperformance: +10,67 %
Platz 4
Performance 1M: -20,92 %
Performance 1M: -20,92 %
Lam Research
Tagesperformance: -10,63 %
Tagesperformance: -10,63 %
Platz 5
Performance 1M: +38,25 %
Performance 1M: +38,25 %
Teradyne
Tagesperformance: -10,39 %
Tagesperformance: -10,39 %
Platz 6
Performance 1M: +30,68 %
Performance 1M: +30,68 %
Applied Materials
Tagesperformance: -10,01 %
Tagesperformance: -10,01 %
Platz 7
Performance 1M: +62,72 %
Performance 1M: +62,72 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +9,86 %
Tagesperformance: +9,86 %
Platz 8
Performance 1M: -9,44 %
Performance 1M: -9,44 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +9,38 %
Tagesperformance: +9,38 %
Platz 9
Performance 1M: +7,56 %
Performance 1M: +7,56 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -8,18 %
Tagesperformance: -8,18 %
Platz 10
Performance 1M: +33,91 %
Performance 1M: +33,91 %
Palantir
Tagesperformance: +8,04 %
Tagesperformance: +8,04 %
Platz 11
Performance 1M: -25,12 %
Performance 1M: -25,12 %
Align Technology
Tagesperformance: +8,03 %
Tagesperformance: +8,03 %
Platz 12
Performance 1M: +6,55 %
Performance 1M: +6,55 %
Generac Holdings
Tagesperformance: -7,92 %
Tagesperformance: -7,92 %
Platz 13
Performance 1M: +7,50 %
Performance 1M: +7,50 %
Interactive Brokers Group Registered (A)
Tagesperformance: +7,86 %
Tagesperformance: +7,86 %
Platz 14
Performance 1M: +2,29 %
Performance 1M: +2,29 %
Nike (B)
Tagesperformance: +7,68 %
Tagesperformance: +7,68 %
Platz 15
Performance 1M: -12,67 %
Performance 1M: -12,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B)
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Nike (B): Fundamentale Bewertung umstritten (KGV ca. 18 2028; EPS durch Zoll-Rückerstattung), DTC-Margen und China-Trend belasten Umsatz. Kursziele oft um/unter 30€, Dividende als positiver Faktor. Nachbörsliche Verluste ca. 4% bis -9% in jüngerer Zeit.
ServiceNow
Tagesperformance: +7,56 %
Tagesperformance: +7,56 %
Platz 16
Performance 1M: -22,64 %
Performance 1M: -22,64 %
Centene
Tagesperformance: +7,36 %
Tagesperformance: +7,36 %
Platz 17
Performance 1M: +17,58 %
Performance 1M: +17,58 %
EPAM Systems
Tagesperformance: +7,30 %
Tagesperformance: +7,30 %
Platz 18
Performance 1M: -21,50 %
Performance 1M: -21,50 %
Micron Technology
Tagesperformance: -7,19 %
Tagesperformance: -7,19 %
Platz 19
Performance 1M: +15,58 %
Performance 1M: +15,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert ein bullisch bis spekulativ optimistisches Sentiment zu Micron: Rücksetzer werden als vorübergehend gesehen; Aufwärtsrichtung wird erwartet. Fundamentale Treiber: starke HBM-Nachfrage, hohe Speicherpreise. Bewertung: KGV 12–15. Kurzfristig 1200–1250 €, mittelfristig ca. 2000 € oder mehr; vereinzelt auch 3900 USD (Fool). Buy-the-dip wird diskutiert. 14-Tage-Verlauf: keine konkrete Prozentzahl genannt.
Intel
Tagesperformance: -7,13 %
Tagesperformance: -7,13 %
Platz 20
Performance 1M: +25,19 %
Performance 1M: +25,19 %
Elevance Health
Tagesperformance: +7,12 %
Tagesperformance: +7,12 %
Platz 21
Performance 1M: +0,61 %
Performance 1M: +0,61 %
General Mills
Tagesperformance: +6,92 %
Tagesperformance: +6,92 %
Platz 22
Performance 1M: +15,09 %
Performance 1M: +15,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu General Mills
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich General Mills gemischt: Positiv: Gewinn/Q4 übertroffen, Kursanstieg im frühen Handel; stabile Nachfrage und höhere Preise. Dividende unverändert. Negativ: 2026-Ergebnis durch Abschreibungen, Brasilien-Verkauf; Effizienz-/Kosten-Sparprogramm. Branchen-Bullentendenz bei Packaged Foods unterstützt leicht positives Sentiment. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht angegeben.
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +6,74 %
Tagesperformance: +6,74 %
Platz 23
Performance 1M: -15,57 %
Performance 1M: -15,57 %
Workday (A)
Tagesperformance: +6,67 %
Tagesperformance: +6,67 %
Platz 24
Performance 1M: -16,91 %
Performance 1M: -16,91 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: +6,54 %
Tagesperformance: +6,54 %
Platz 25
Performance 1M: -29,09 %
Performance 1M: -29,09 %
Brown & Brown
Tagesperformance: +6,29 %
Tagesperformance: +6,29 %
Platz 26
Performance 1M: +24,15 %
Performance 1M: +24,15 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -6,24 %
Tagesperformance: -6,24 %
Platz 27
Performance 1M: -19,12 %
Performance 1M: -19,12 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -6,11 %
Tagesperformance: -6,11 %
Platz 28
Performance 1M: +5,33 %
Performance 1M: +5,33 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: +6,06 %
Tagesperformance: +6,06 %
Platz 29
Performance 1M: -4,44 %
Performance 1M: -4,44 %
Arthur J.Gallagher
Tagesperformance: +5,97 %
Tagesperformance: +5,97 %
Platz 30
Performance 1M: +23,79 %
Performance 1M: +23,79 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -5,97 %
Tagesperformance: -5,97 %
Platz 31
Performance 1M: +2,78 %
Performance 1M: +2,78 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: +5,95 %
Tagesperformance: +5,95 %
Platz 32
Performance 1M: -33,14 %
Performance 1M: -33,14 %
Hubbell
Tagesperformance: -5,79 %
Tagesperformance: -5,79 %
Platz 33
Performance 1M: +12,76 %
Performance 1M: +12,76 %
Caterpillar
Tagesperformance: -5,71 %
Tagesperformance: -5,71 %
Platz 34
Performance 1M: +24,80 %
Performance 1M: +24,80 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: -5,56 %
Tagesperformance: -5,56 %
Platz 35
Performance 1M: +7,09 %
Performance 1M: +7,09 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -5,36 %
Tagesperformance: -5,36 %
Platz 36
Performance 1M: +15,90 %
Performance 1M: +15,90 %
Western Digital
Tagesperformance: -5,24 %
Tagesperformance: -5,24 %
Platz 37
Performance 1M: +20,92 %
Performance 1M: +20,92 %
CIENA
Tagesperformance: -5,18 %
Tagesperformance: -5,18 %
Platz 38
Performance 1M: -13,94 %
Performance 1M: -13,94 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: -5,12 %
Tagesperformance: -5,12 %
Platz 39
Performance 1M: +10,04 %
Performance 1M: +10,04 %
Coherent
Tagesperformance: -4,74 %
Tagesperformance: -4,74 %
Platz 40
Performance 1M: +10,71 %
Performance 1M: +10,71 %
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