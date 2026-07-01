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    IPO

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    Rüstungskonzern KNDS bläst Börsengang ab - Marktschwankungen

    Für Sie zusammengefasst
    • KNDS verschiebt Börsengang wegen Marktschwankungen
    • Bund und Frankreich halten je 40 Prozent an KNDS
    • Umsatz 4,4 Mrd Euro und rund 11 000 Beschäftigte
    IPO - Rüstungskonzern KNDS bläst Börsengang ab - Marktschwankungen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der deutsch-französische Rüstungskonzern KNDS geht vorerst doch nicht an die Börse. Vor dem Hintergrund der aktuellen Marktschwankungen werde der IPO-Prozess erst bei Wiederkehr besserer Marktbedingungen fortgesetzt, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Zuvor hatte die "Financial Times" berichtet, dass die Eigentümer Probleme hätten, Investoren von der geplanten Bewertung von mehr als 12 Milliarden Euro zu überzeugen.

    Die Aktien des Herstellers des Kampfpanzers Leopard 2 und der Panzerhaubitze 2000 sollten im Rahmen einer Doppelnotierung in Frankfurt und Paris platziert werden, wie das Unternehmen Ende Juni mitgeteilt hatte. Es hätte einer der größten europäischen Börsengängen im Verteidigungssektor der vergangenen Jahre werden können. Vorausgegangen war eine Einigung zwischen der deutschen und der französischen Regierung über die künftige Eigentümerstruktur des Unternehmens. Danach erwerben die Bundesrepublik Deutschland und der französische Staat jeweils einen Anteil von 40 Prozent an KNDS. Die verbleibenden 20 Prozent sollten im Zuge des Börsengangs an institutionelle Investoren veräußert werden.

    KNDS entstand 2015 durch die Fusion von Krauss-Maffei Wegmann und dem französischen Unternehmen Nexter. Aktuell befindet sich KNDS im Besitz der deutschen Familie hinter Krauss-Maffei Wegmann sowie des französischen Staates. Der Konzern beschäftigt gut 11.000 Menschen und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 4,4 Milliarden Euro, Hauptsitz ist Amsterdam, die deutsche Zentrale sitzt in München./he/ck






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