ASML Holding Aktie im freien Fall - -6,11 % - 01.07.2026

Mit einer Performance von -6,11 % musste die ASML Holding Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,39 %, geht es heute bei der ASML Holding Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

ASML Holding ist führender Hersteller von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind DUV- und EUV-Belichtungsmaschinen, Service und Software. ASML besitzt faktisch ein Monopol bei High-End-EUV-Systemen. Wichtige Wettbewerber sind Nikon und Canon im DUV-Segment. Alleinstellungsmerkmale: technologische Führerschaft, hohe Markteintrittsbarrieren, enge Bindung zu Top-Chipproduzenten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von ASML Holding in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +50,69 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASML Holding Aktie damit um +8,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,75 %. Im Jahr 2026 gab es für ASML Holding bisher ein Plus von +86,93 %.

Während ASML Holding deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,73 %. Damit gehört ASML Holding heute zu den auffälligeren Werten.

ASML Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,71 % 1 Monat +24,75 % 3 Monate +50,69 % 1 Jahr +153,22 %

Informationen zur ASML Holding Aktie

Stand: 01.07.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 631,52 Mrd.EUR € wert.

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Top- und Flop-Aktien am 01.07.2026 im E-Stoxx 50.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1900 auf 2100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des zweiten Quartals würden wohl ein weiterer leichter Kurstreiber, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -10,11 %. Canon notiert im Minus, mit -0,73 %. Tepco notiert im Minus, mit -3,24 %.

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Ob die ASML Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.