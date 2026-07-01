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    AKTIEN IM FOKUS 2

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    Gerüchte zu Cloud-Plan treibt Meta - CoreWeave sacken ab

    AKTIEN IM FOKUS 2 - Gerüchte zu Cloud-Plan treibt Meta - CoreWeave sacken ab
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Schlusskurse, Kommentare von Jefferies und Bernstein)

    NEW YORK (dpa-AFX) - Spekulationen über den Aufbau eines neuen Geschäftsbereichs in der Meta-Gruppe haben der Aktie des Social-Media-Giganten und Technologie-Unternehmens am Mittwoch zu kräftigen Erholungsgewinnen verholfen.

    Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, der sich auf informierte Personen beruft, entwickelt Meta Pläne für ein Cloud-Infrastrukturgeschäft. Dabei könnte der Zugang zu überschüssiger KI-Rechenleistung und zu KI-Modellen an externe Kunden verkauft werden. Zudem erwäge Meta, den Zugang zu "roher" Rechenkapazität zu verkaufen, ähnlich wie andere sogenannte "Neocloud"-Anbieter- etwa CoreWeave , hieß es.

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    Die Meta-Aktie sprang um 8,8 Prozent auf 612,91 US-Dollar hoch und überwand so zugleich auch wichtige charttechnische Widerstände. Bei 580 Dollar verläuft die 21-Tage-Durchschnittslinie, die ein Indikator für den kurzfristigen Trend ist und bei 607 Dollar verläuft die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend. Der nächste Widerstand wartet nun in Form der langfristigen 200-Tage-Linie, die aktuell bei etwas über 647 Dollar verläuft.

    Die Aktie von CoreWeave sackte im Nasdaq 100 um knapp 14 Prozent auf 85,69 Dollar ab. Das Papier von Nebius als größter Verlierer brach um 17 Prozent auf 229,18 Dollar ein. Unter den Branchengrößen mit Cloudgeschäft gaben Oracle zudem um 2,8 Prozent auf 142,50 Dollar nach.

    Analyst Brent Thill von der Investmentbank Jefferies würde einen Einstieg von Meta ins Cloudgeschäft begrüßen, wie er in einer Schnelleinschätzung schrieb. Befürchtungen über Überkapazitäten hält er für nicht gerechtfertigt. Meta habe Amazons AWS-Strategie verschlafen und wolle nun überschüssige Rechenleistung zu Geld machen, um etwa die Auslastung zu steigern und den Cashflow zu erhöhen. Ein Cloud-Geschäft sei zudem strategisch wichtig für die langfristigen KI-Ambitionen von Meta und würde die Reichweite über die eigenen Verbraucheranwendungen hinaus erweitern, kommentierte der Experte.

    Unterdessen beschäftigte sich Bernstein-Analystin Madison Rezaei mit der CorWeave-Aktie. Über das "Ob" der angeblichen Meta-Pläne lasse sich trefflich streiten, schrieb sie. Zugleich hob sie jedoch hervor, dass Meta über eine der weltweit größten Rechenzentrumsinfrastrukturen verfüge.

    Sie schätzt die aktuelle Kapazität weltweit auf rund 20 Gigawatt, wobei in den kommenden Jahren weitere etwa 14 Gigawatt aus eigenen und angemieteten Anlagen hinzukommen sollten. "Diese Größenordnung steht der von Cloud- Anbietern in nichts nach", resümierte sie und ergänzte: "Sollte Meta tatsächlich Pläne für ein externes Cloud-Infrastrukturgeschäft verfolgen, das direkt mit AWS von Amazon , Azure von Microsoft oder GCP von Alphabet konkurrieren könnte, wäre dies problematisch für CoreWeave."/ck/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 212,4 auf Lang & Schwarz (01. Juli 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +3,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,51 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 571,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +50,85 %/+89,31 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung und Bewertung der Amazon-Aktie. Der Kurs liegt bei ca. 210 Euro und über dem 200-Tage-Durchschnitt. Analysten sehenAufwärtspotenzial (Kursziel ca. 312 USD). Investitionen in Cloud/KI (2026 ca. 200 Mrd USD) und steigende AWS-Preise werden diskutiert; Auswirkungen auf Gewinn/Bilanz werden bewertet. EU-Regulierung (DMA) und Prime-Day-Daten beeinflussen Sicht. Technische GAPs bei ca. 214–218 USD (188–190 EUR) gelten als Hinweis, Rücksetzer als Kaufgelegenheit.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

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