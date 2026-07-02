CFS zum ersten internationalen Partner im LIBRTI-Programm der UKAEA ernannt

Commonwealth Fusion Systems (CFS), das weltweit größte Unternehmen im Bereich der Fusionsenergie, ist das erste internationale Unternehmen, das sich dem Vorzeigeprogramm des britischen nationalen Fusionslabors anschließt, in dessen Rahmen neue Tritium-Blanket-Technologien getestet werden sollen.

CFS erhält frühzeitig Zugang zu einer weltweit führenden Infrastruktur für umfassende Tests, zu der auch eine maßgeschneiderte großtechnische Neutronenquelle gehört.

Die Vereinbarung knüpft an die Dynamik an, die durch die Rede des Königs vor dem US-Kongress im April entstanden ist.

OXFORD, Vereinigtes Königreich, 2. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die britische Atomenergiebehörde (UKAEA) gab heute bekannt, dass Commonwealth Fusion Systems (CFS), das größte Unternehmen im Bereich der Fusionsenergie, als erstes internationales Unternehmen am Vorzeigeprogramm Lithium Breeding Tritium Innovation (LIBRTI) der UKAEA teilnehmen wird.

LIBRTI ist eine Initiative der britischen Regierung im Umfang von 220 Millionen Pfund. Ihr Ziel ist es, die Netto-Tritiumproduktion zu demonstrieren – eine entscheidende Voraussetzung für die Kommerzialisierung der Fusionsenergie, die es Fusionskraftwerken ermöglicht, genügend von diesem Brennstoffbestandteil zu produzieren, um ihren eigenen Bedarf zu decken.

Im Rahmen des Programms entsteht auf dem Culham-Campus der UKAEA eine in ihrer Art einzigartige Technologieeinrichtung, nachdem dort kürzlich eine Hochfluss-Neutronenquelle erworben wurde.

In einem Fusionskraftwerk ist eine Blanket der Bereich, in dem Neutronen aus dem Fusionsprozess auf Lithiumatome treffen, die sich daraufhin in Tritium umwandeln, eine Form von Wasserstoff, die als Fusionsbrennstoff verwendet wird. Die Produktionstechnik wird als Breeding bezeichnet, und die neue LIBRTI-Anlage wird es den Industriepartnern ermöglichen, ihre Blanket-Technologien in Fusionsumgebungen zu entwickeln und zu überprüfen, die den realen Anlagen entsprechen.

CFS ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Devens, Massachusetts, das 2018 aus dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) hervorgegangen ist. Das Unternehmen hat mehr als 3 Milliarden US-Dollar an privatem Kapital eingeworben und ist damit weltweit das am besten finanzierte Unternehmen im Bereich der Fusionsenergie. CFS baut derzeit seine SPARC-Fusionsdemonstrationsanlage und rechnet damit, Anfang der 2030er Jahre in Virginia (USA) Strom aus seinem ersten ARC-Fusionskraftwerk zu erzeugen.