Vorsicht bei Novo Nordisk! TUI feiert Comeback! Globex Mining Aktie besser als Barrick Mining! Vorsicht bei Novo Nordisk! Analysten warnen, dass der Pharmariese auf eine Patentklippe zusteuert. Dem Konzern könnte so Milliarden verloren gehen. Ohne viel Aufsehen hat die Aktie in den vergangenen Wochen 30 % zulegen können. Was sagen Analysten? …



