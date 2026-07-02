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    Vorsicht bei Novo Nordisk! TUI feiert Comeback! Globex Mining Aktie besser als Barrick Mining!

    Vorsicht bei Novo Nordisk! Analysten warnen, dass der Pharmariese auf eine Patentklippe zusteuert. Dem Konzern könnte so Milliarden verloren gehen. Ohne viel Aufsehen hat die Aktie in den vergangenen Wochen 30 % zulegen können. Was sagen Analysten? …

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    Foto: esg-aktien.de
    Vorsicht bei Novo Nordisk! Analysten warnen, dass der Pharmariese auf eine Patentklippe zusteuert. Dem Konzern könnte so Milliarden verloren gehen. Ohne viel Aufsehen hat die Aktie in den vergangenen Wochen 30 % zulegen können. Was sagen Analysten? Bei TUI sind Analysten weiterhin bullisch. Die Aktie des Touristikkonzerns wird zum Kauf empfohlen. Die Entspannung im Nahen Osten und fallende Ölpreise sorgen für gute Stimmung. Entscheidend wird jetzt die Sommersaison. Besser als Barrick Mining hat sich in diesem Jahr die Aktie von Globex Mining entwickelt. Die jüngste Korrektur bietet eine interessante Einstiegschance, um risikodiversifiziert vom Rohstoffboom profitieren zu können.

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