Job-Alarm und Krise bei Mercedes-Benz, KI-Boom bei Infineon und Zefiro Methane mit Breakout-Möglichkeit! Die weltweite Wirtschaft und deren Branchen werden gerade in Echtzeit durcheinandergewirbelt. Auf der einen Seite kämpft Mercedes Benz mit sinkenden Margen und harten internen Problemen, bei denen auch jede Menge Jobs auf dem Spiel und zur …



