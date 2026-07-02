Job-Alarm und Krise bei Mercedes-Benz, KI-Boom bei Infineon und Zefiro Methane mit Breakout-Möglichkeit!
Die weltweite Wirtschaft und deren Branchen werden gerade in Echtzeit durcheinandergewirbelt. Auf der einen Seite kämpft Mercedes Benz mit sinkenden Margen und harten internen Problemen, bei denen auch jede Menge Jobs auf dem Spiel und zur …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Die weltweite Wirtschaft und deren Branchen werden gerade in Echtzeit durcheinandergewirbelt. Auf der einen Seite kämpft Mercedes Benz mit sinkenden Margen und harten internen Problemen, bei denen auch jede Menge Jobs auf dem Spiel und zur Disposition stehen. Auf der anderen Seite tätigt Infineon Rekordinvestitionen und reitet die aktuelle Welle der Künstlichen Intelligenz. Abseits von den beiden entwickelt sich mit Zefiro Methane ein hochspannender Umwelt- und Infrastrukturspezialist, der eine Milliardenbranche völlig neu aufmischt. Wir werfen für Sie einen detaillierten Blick auf die derzeitige Krise bei Mercedes-Benz, den „irren“ Aufstieg von Infineon und die aktuellen News sowie das charttechnische Breakout-Potenzial von Zefiro Methane. Lesen Sie weiter und entdecken Sie mit uns die möglichen Aktiengewinner von morgen.
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