Der erste Michelin Guide Neuseeland zeichnet ein Restaurant mit zwei Michelin-Sternen, 14 Restaurants mit einem Michelin-Stern und 35 Bib-Gourmand-Restaurants aus

AUCKLAND, Neuseeland / ACCESS Newswire / 1. Juli 2026 / Der erste MICHELIN Guide Neuseeland 2026 hat 110 Restaurants in Auckland, Wellington, Christchurch und Queenstown ausgezeichnet und würdigt damit außergewöhnliche Qualität, Kreativität und einen starken Bezug zum jeweiligen Ort.

Nach monatelangen anonymen Inspektionen hat der MICHELIN Guide einem Restaurant in Queenstown, dem Essence, zwei MICHELIN-Sterne verliehen. Vierzehn Restaurants erhielten einen MICHELIN-Stern, 35 wurden als Bib-Gourmand-Restaurants für gutes Essen zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet, und weitere 60 sind in der offiziellen Auswahl des MICHELIN Guides enthalten.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN Guide, sagte: „Es kommt selten vor, dass bei der Erstveröffentlichung für ein Land eine solche Anzahl an Sternen vergeben wird – die Leistung Neuseelands war wirklich beeindruckend. Das Reiseziel bietet mehr als nur eine Auswahl herausragender Restaurants; unseren Inspektoren offenbarte es eine zeitgenössische kulinarische Landkarte, geprägt von einem einzigartigen Terroir und einer Esskultur in stiller Harmonie mit der Natur.

In allen vier Regionen präsentiert jede Stadt in Neuseeland eine andere Facette der kulinarischen Kultur des Landes. Doch alle haben ein zentrales Thema gemeinsam: Purity. Diese zeigt sich in hochwertigen, saisonalen Produkten aus der Region, in frischen Zutaten, die die Natur schenkt, und in einer kulinarischen Philosophie, die deren Essenz würdigt und den regionalen Charakter zur Geltung bringt. Sie ist auch in der aufrichtigen, bodenständigen Gastfreundschaft spürbar, die man überall vorfindet – von geschäftigen Großstädten bis hin zu abgelegenen Kleinstädten.“

1 RESTAURANT MIT ZWEI MICHELIN-STERNEN AUSGEZEICHNET

Queenstown: Essence

14 RESTAURANTS ERHALTEN EINEN MICHELIN-STERN

Auckland: Ahi., Mudbrick, Paris Butter, Tala, The Estate

Wellington: Jano Bistro, Logan Brown, Ortega

Christchurch: Inati, Tussock Hill

Queenstown: Amisfield, Kika, Rātā, Sherwood

35 RESTAURANTS WURDEN ALS Bib-Gourmand-RestaurantS AUSGEZEICHNET

Apéro Food & Wine, Atelier, Bianca, Bistro Saine, Boda, Cazador, Gemmayze Street, Goat, Milenta, Osteria Uno, Parro, Pasta & Cuore, Tempero, 1154 Pastaria, Cicio Cacio, Hummingbird, Indian Alley, A’mano, Earl, Fire And Slice, Gatherings, Londo, Odeon, Roca, Soul Quarter, The Athens Yacht Club, The Monday Room, Aosta, Bombay Palace (Wānaka), Francesca, Muttonbird, Paloma Taqueria, Sundays, The Cow (Queenstown) und Treehouse.

60 IN DER MICHELIN GUIDE SELECTION AUFGENOMMENE RESTAURANTS

1947 Eatery, Ada, Advieh, Alma, Baduzzi, Bar Magda, Bossi, Cassia, East, Esther, Gilt, Hello Beasty, Jervois Steak House, Ki Māha, Kingi, Kol, Lillius, Metita, Morell, Mr Morris, One Tree Grill, Onslow, Origine, Otto, Ragtag, Rodd & Gunn The Lodge, Sails, The French Café, 50-50, Boulcott Street Bistro, Charley Noble, Damascus, Floriditas, Graze, Highwater, Kisa, Koji, Margot, Napoli, Ombra, Rita, Rosella, Shed 5, Bessie, Cellar Door, Hugo, Miro, Arc, Bianca by Giovi, Billy’s, Botswana Butchery, Jervois Steak House, Millhouse, Nest, Rodd & Gunn The Lodge, Soda, The Dining Room, The Woolshed, Toast & Oak und True South Dining Room.

DREI SONDERPREISE DES MICHELIN GUIDES

MICHELIN Guide Young Chef Award: Chefkoch Robert Fairs aus London

MICHELIN Guide Service Award: Stina Persen vom Graze

MICHELIN Guide Sommelier Award: Matthew Aitchison, General Manager und Sommelier von The French Café

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Über Michelin:

Michelin entwickelt sich zu einem weltweit führenden Hersteller von Verbundwerkstoffen und Erlebnissen, die das Leben verändern. Als Pionier im Bereich technischer Werkstoffe seit mehr als 130 Jahren ist Michelin einzigartig positioniert, um entscheidende Beiträge zum menschlichen Fortschritt und zu einer nachhaltigeren Welt zu leisten. Auf der Grundlage seines umfassenden Know-hows im Bereich Polymerverbundwerkstoffe arbeitet Michelin kontinuierlich an Innovationen, um hochwertige Reifen und Komponenten für kritische Anwendungen in anspruchsvollen Bereichen wie Mobilität, Bauwesen, Luftfahrt, CO₂-arme Energien und Gesundheitswesen herzustellen. Die Sorgfalt, die in seine Produkte fließt, und die fundierten Kundenkenntnisse inspirieren Michelin dazu, erstklassige Erlebnisse zu bieten. Dies reicht von der Bereitstellung daten- und KI-basierter vernetzter Lösungen für gewerbliche Fuhrparks bis hin zur Empfehlung herausragender Restaurants und Hotels, die vom MICHELIN Guide ausgewählt wurden. Michelin hat seinen Hauptsitz in Clermont-Ferrand, Frankreich, ist in 175 Ländern vertreten und beschäftigt 129.800 Mitarbeiter. (www.michelin.com).

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