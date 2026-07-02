BMW sorgt für Furore! Nordex feiert Erfolg! HPQ Silicon auf dem Sprung!
BMW kann gute Presse nach der Gewinnwarnung gut gebrauchen. Und das erste Feedback zur Vorstellung des neuen X5 fiel positiv aus. Die Münchner überraschten nicht nur mit einem Wasserstoffantrieb, sondern auch mit einer riesigen Batterie. …
Foto: esg-aktien.de
BMW kann gute Presse nach der Gewinnwarnung gut gebrauchen. Und das erste Feedback zur Vorstellung des neuen X5 fiel positiv aus. Die Münchner überraschten nicht nur mit einem Wasserstoffantrieb, sondern auch mit einer riesigen Batterie. Entsprechend groß soll die Reichweite sein. Ist das Unternehmen damit zukunftsfähig? Bei Nordex sorgt das prall gefüllte Auftragsbuch für Kauflaune. Selbst in den USA, wo die Trump-Regierung der Windkraft eigentlich den Krieg erklärt hat, wurde wieder eine Order an Land gezogen. Analysten halten eine Prognoseanhebung für möglich. Die Kursfantasie bei HPQ Silicon basiert auf dem Sprung in die Kommerzialisierung. Dies soll mit drei Zukunftstechnologien erfolgen. Unter anderem könnte sich das Technologieunternehmen in der nordamerikanischen Batterie-Wertschöpfungskette positionieren. Ein Drohnenhersteller hat bereits bei HPQ geordert.
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