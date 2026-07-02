BMW sorgt für Furore! Nordex feiert Erfolg! HPQ Silicon auf dem Sprung! BMW kann gute Presse nach der Gewinnwarnung gut gebrauchen. Und das erste Feedback zur Vorstellung des neuen X5 fiel positiv aus. Die Münchner überraschten nicht nur mit einem Wasserstoffantrieb, sondern auch mit einer riesigen Batterie. …



