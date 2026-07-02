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    Das Golden Melody Festival 2026 ging erfolgreich zu Ende

    Führende Persönlichkeiten der internationalen Musikbranche geben Einblicke in die Branche, während Nachwuchskünstler des GMA37 glänzen

    TAIPEI, 2. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Das Golden Melody Festival 2026 ist erfolgreich zu Ende gegangen. Als eine der wichtigsten B2B-Plattformen der Musikbranche im chinesischsprachigen Raum begrüßte das diesjährige Festival mehr als 50 Musikfachleute und Einkäufer aus Asien, Europa, Nord- und Südamerika sowie Australien und stärkte durch die GMA-Konferenz die Verbindungen zwischen der taiwanesischen Musikbranche und dem globalen Markt.

    (Left: GMA Conference speaker Brittany Whyte; Right: GMA Conference speaker Manuel ABUD / Photo: TTV)

    Auf der diesjährigen Konferenz sprachen international renommierte Referenten über Musikproduktion, globale Märkte und die Musikwirtschaft. Die US-amerikanische Musik-Supervisorin Brittany Whyte, bekannt für The Twilight Saga und The Hunger Games: Catching Fire sprach darüber, wie Musik die Identität von Film und Fernsehen prägt. Manuel ABUD, Geschäftsführer der Latin Recording Academy, ging auf den weltweiten Aufstieg der lateinamerikanischen Musik ein und betonte, dass emotionale Verbundenheit, Zusammenarbeit innerhalb der Branche und grenzüberschreitende Partnerschaften wichtiger seien als die Sprache, um ein internationales Publikum zu erreichen.

    Das Festival begrüßte zudem 30 internationale Fachleute und Einkäufer aus mehr als 20 Ländern und Regionen – die größte Delegation in seiner Geschichte. Viele Teilnehmer, die zum ersten Mal dabei waren, lobten Taiwans lebendige Musikszene und bekundeten großes Interesse an einer zukünftigen Zusammenarbeit. Viele lobten das Festival und stellten fest, dass „die taiwanesische Popmusik eine starke lokale Identität besitzt. Es gibt hier viele herausragende Künstler und Labels, deren Musik das Publikum auf der ganzen Welt wirklich anspricht."

    (2026 Golden Melody Festival Welcome Installation / Photo: TTV)

    Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung hielt Gurjeet Chima eine Rede. Sie ist globale Vizepräsidentin sowie Leiterin des Bereichs Internationale Märkte bei der Penske Media Corporation (PMC) – der Muttergesellschaft von Billboard. Sie erklärte: „Musik hat die Kraft, die Welt zu verbinden, und wir haben großes Vertrauen in das internationale Potenzial der Nachwuchskünstler der Golden Melody Awards", und bekräftigte dabei das Engagement von PMC und Billboard für die Erweiterung der globalen Möglichkeiten für taiwanesische Künstler.

    Vom 24. bis 26. Juni präsentierte das GMA Showcase neun Künstlergruppen sowie Künstler aus Japan, Südkorea und Thailand. Ausgewählte Showcase-Acts werden ihre internationale Tour im Rahmen des GMA-Partnerschaftsprogramms fortsetzen und bei Sonik Philippines, Waves Vienna, sowie Iceland Airwaves auftreten, um taiwanesische Musik einem weltweiten Publikum näherzubringen.

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3002828/image1.jpg
    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3002827/image2.jpg

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