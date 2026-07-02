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    Wadephul auf politischer Partnersuche in Brasilien

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul in Sao Paulo bei Mercosur Freihandelsforum
    • Treffen mit Sprachschülern wegen Fachkräftemangel
    • Besuch des VW Werks und Fokus auf kritische Rohstoffe
    Wadephul auf politischer Partnersuche in Brasilien
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    SAO PAULO (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt seine Südamerikareise an diesem Donnerstag in Brasilien fort. In der Wirtschaftsmetropole Sao Paulo will der CDU-Politiker an einer Konferenz der deutschen Auslandshandelskammer zu den Chancen des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Mercosur-Ländern teilnehmen. Am Goethe-Institut ist vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels in Deutschland auch ein Treffen mit Sprachschülerinnen und Sprachschülern geplant. Wadephul will außerdem das Volkswagenwerk in Sao Bernardo besichtigen. Am Abend will der Minister in die Hauptstadt Brasilia weiterreisen.

    Brasilien gehört zusammen mit Argentinien, Paraguay und Uruguay zu den Mercosur-Staaten, die seit Anfang Mai mit der EU eine große neue Freihandelszone bilden. Mercosur bedeutet "Gemeinsamer Markt des Südens". Das Abkommen soll den Austausch von Waren und Dienstleistungen durch den schrittweisen Abbau von Handelsbarrieren und Zöllen ankurbeln. In Deutschland werden große Chancen für die Autoindustrie, den Maschinenbau und die Pharmabranche gesehen.

    Für Deutschland ist Brasilien Top-Handelspartner in Südamerika - und gilt als einer der weltweit wichtigsten Standorte für deutsche Unternehmen. Das Land hat riesige Rohstoffvorräte und gilt als Exporteur mineralischer Rohstoffe auch für die deutsche Industrie als unersetzlich. Zudem gibt es große Vorkommen von kritischen Metallen und Mineralien, die für die Entwicklung von Zukunftstechnologien wie in den Bereichen erneuerbare Energien und Elektromobilität wichtig sind. Deutschland will sich in diesem Bereich von China unabhängiger machen./bk/ppz/DP/zb






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