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    Infineon eröffnet neues Halbleiterwerk in Dresden

    Für Sie zusammengefasst
    • Infineon verdoppelt Dresdner Kapazität mit neuer Fab
    • Rund fünf Milliarden Euro Investition und 1000 neue Jobs
    • Produktion von Leistungshalbleitern auf 300 mm Wafern
    Infineon eröffnet neues Halbleiterwerk in Dresden
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    DRESDEN (dpa-AFX) - Der Chiphersteller Infineon will seine Produktionskapazität in Dresden verdoppeln und nimmt am Donnerstag (11.00) ein neues Werk in Betrieb. Die Smart Power Fab ist ein Bau der Superlative und kostete rund fünf Milliarden Euro. Etwa eine Milliarde davon kommt aus öffentlicher Förderung. Mit der Produktionsstätte werden etwa 1.000 neue Jobs geschaffen.

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte seine Teilnahme zur Eröffnung aus terminlichen Gründen abgesagt. Er wird nun von Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) vertreten. Außerdem wollen Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG, und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) Grußworte halten.

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    Bau erfolgt in Rekordtempo und ist vorzeitig fertig

    Seit dem Spatenstich Anfang Mai 2023 vergingen gerade einmal drei Jahre bis zur Fertigstellung. Das Werk wird drei Monate früher als geplant in Betrieb genommen. Infineon will hier Leistungshalbleiter herstellen, die unter anderem für Elektroautos, erneuerbare Energien, Rechenzentren und Industrieanlagen gebraucht werden. Die Chips entstehen auf 300-Millimeter-Wafern.

    Das Werksgebäude ragt über 40 Meter in die Höhe und 22 Meter tief in den Boden. Der Reinraum hat auf zwei Etagen eine Fläche von etwa drei Fußballfeldern. Die fehlerfreie Herstellung der mikroskopisch kleinen Chip-Strukturen verlangt eine staubfreie Umgebung. Die Fab wird zu 100 Prozent mit Öko-Strom betrieben und nutzt Industriewasser anstelle von Trinkwasser./jos/DP/stw

    Infineon Technologies

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    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,68 % und einem Kurs von 78,14 auf Lang & Schwarz (01. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +1,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 102,04 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -5,30 %/+30,53 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Infineon-Aktie: Viele sehen ein Doppeltop und warnen vor riskanten Long-Neueinstiegen sowie kurzfristigen Abstürzen bei Tech-Selloffs (Asien/Nasdaq). Andere verweisen auf positive Fundamentaldaten und Analystenstimmen (Gartner, LYNX) und diskutieren, ob die Rallye bereits eingepreist ist und ob 110 € bis 2030 angemessen bewertet ist.

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    Verfasst von dpa-AFX
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