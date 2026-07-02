EU-Gerichtshof entscheidet zu Milliardenstrafe gegen Google

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 361,2 auf Nasdaq (02. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +5,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,07 %.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,86 Bil..

Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 421,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 460,00USD was eine Bandbreite von +3,82 %/+27,35 % bedeutet.