EU-Gerichtshof entscheidet zu Milliardenstrafe gegen Google
- EuGH entscheidet im Streit um EU-Strafe gegen Google
- Kommission verhängte 2018 Buße wegen Android-Ausnutzung
- Herabsetzung auf 4,125 Mrd und Einspruch von Google
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) entscheidet am Donnerstag (9.30 Uhr) im Rechtsstreit um eine EU-Wettbewerbsstrafe gegen Google von mehr als vier Milliarden Euro. Die Europäische Kommission, die über die Einhaltung von Wettbewerbsregeln wacht, hatte die Buße 2018 verhängt. Sie warf dem Internetgiganten vor, das Betriebssystem Android auszunutzen, um die Marktposition seiner Suchmaschine auf unfaire Weise zu festigen.
Die Strafe der Kommission betrug ursprünglich 4,34 Milliarden Euro. Nachdem Google dagegen geklagt hatte, setzte das Gericht der EU in einem erstinstanzlichen Urteil den Betrag auf 4,125 Mrd Euro herab. Google und sein Mutterkonzern Alphabet legten dagegen Einspruch beim EuGH ein./vni/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 361,2 auf Nasdaq (02. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +5,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,07 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,86 Bil..
Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 421,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 460,00USD was eine Bandbreite von +3,82 %/+27,35 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
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Was hat eigentlich google seit der letzten Chartanalyse gemacht?
Google war gerade dabei den Abwärtstrend zu verlassen was ein Kaufsignal bedeutet.
Ja und ich traue mich gar nicht das Ergebnis zu zeigen, da es unglaublich ist. Ganze 250 Prozent konnte man verdienen und das mit einer soliden Aktie und keiner spekulativen Aktie die gepusht wird. Solide Arbeit lohnt sich langfristig immer.
Ich wünsche jedem den grösstmöglichen Erfolg.
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Ja, wenn Alphabet mitgeteilt hätte, dass sie nur 100 Mrd. USD in 2026 investieren.