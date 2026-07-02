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    Indirekte USA-Iran-Gespräche positiv verlaufen

    Für Sie zusammengefasst
    • USA und Iran erzielten bei indirekten Gesprächen
    • Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Krieges
    • Nächster Gesprächstermin nach Trauerzeremonien
    Vermittler - Indirekte USA-Iran-Gespräche positiv verlaufen
    Foto: Stringer - dpa

    DOHA (dpa-AFX) - Die USA und der Iran haben nach Darstellung der Vermittlerstaaten Katar und Pakistan in indirekten Gesprächen Fortschritte erzielt. Bei Fragen im Zusammenhang mit dem vor zwei Wochen vereinbarten Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Krieges seien "positive Fortschritte" erzielt worden. Das teilte der katarische Außenamtssprecher Madschid al-Ansari nach Abschluss der in der katarischen Hauptstadt Doha getrennt geführten Unterredungen mit Unterhändlern der beiden Konfliktparteien mit.

    Es sei vereinbart worden, die Gespräche fortzusetzen, schrieb al-Ansari auf der Onlineplattform X. Der nächste Termin solle so bald wie möglich nach den Trauerzeremonien für das getötete iranische Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei und seiner Beisetzung angesetzt werden. Die Zeremonien beginnen iranischen Berichten zufolge am 4. Juli in der Hauptstadt Teheran und der Pilgerstadt Ghom. Das Begräbnis soll am 9. Juli in Chameneis Geburtsstadt Maschhad im Nordosten des Landes stattfinden./ln/DP/zb






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