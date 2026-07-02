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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 2. Juli 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Sodexo Q3-Umsatz 07:00 und VDMA Auftragseingang Mai
    • Kion Pre-Close-Call Q2 11:00 Michelin ohne Zeitangabe
    • USA Arbeitsmarktbericht 14:30 und Auftragseingänge 16:00
    TAGESVORSCHAU - Termine am 2. Juli 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 2. Juli

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 FRA: Sodexo, Q3-Umsatz
    10:00 DEU: VDMA zum Auftragseingang Mai 2026
    11:00 DEU: Kion, Pre-Close-Call Q2

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    FRA: Michelin, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026 (für Sell-Side Analysten) GBR: Sainsbury, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 CHE: SNB-Finanzstabilitätsbericht
    08:30 CHE: Verbraucherpreise 6/26
    09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 6/26
    10:00 ITA: Arbeitslosenquote 5/26
    11:00 EUR: Arbeitslosenquote 5/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 6/26
    16:00 USA: Auftragseingang Industrie 5/26
    16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 5/26 (endgültig)
    SONSTIGE TERMINE
    08:45 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet in Streit um Urheberschutz für USM-Haller-Möbelsystem, Karlsruhe

    09:30 LUX: EuGH urteilt zu Milliarden-Kartellstrafe gegen Google

    10:00 DEU: Eröffnung der Infineon Smart Power Fab, Dresden Mit der «Smart Power Fab» reagiert Infineon auf die steigende Nachfrage nach Halbleitern etwa für erneuerbare Energien, Rechenzentren und Elektromobilität. In der neuen Fabrik sollen rund 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.

    HINWEIS
    USA: Verkürzter US-Anleihenmarkt
    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi







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    TAGESVORSCHAU Termine am 2. Juli 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 2. Juli ^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 FRA: Sodexo, Q3-Umsatz 10:00 DEU: VDMA zum Auftragseingang Mai 2026 11:00 DEU: Kion, Pre-Close-Call Q2 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Michelin, …
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