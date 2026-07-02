Aktie kaufen oder verkaufen
GEA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER
Aktuelle Analystenmeinungen zur GEA Group Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die GEA Group Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der GEA Group Aktie beträgt 61,14€. Die GEA Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,48 %.
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Analysten und Kursziele für die GEA Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|56,00Euro
|-7,97 %
|-
|Deutsche Bank
|70,00Euro
|+15,04 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|70,00EUR
|+15,04 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|62,00EUR
|+1,89 %
|01.06.2026
|RBC
|57,00EUR
|-6,33 %
|04.06.2026
|RBC
|57,00EUR
|-6,33 %
|09.06.2026
|GOLDMAN SACHS
|56,00EUR
|-7,97 %
|15.06.2026
+0,53 %
+4,22 %
+10,49 %
-2,84 %
+0,76 %
+56,43 %
+73,74 %
+39,97 %
+65,44 %
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