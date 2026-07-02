Aktie kaufen oder verkaufen
Givaudan Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: givaudan
Aktuelle Analystenmeinungen zur Givaudan Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Givaudan Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Givaudan Aktie beträgt 3,63 Tsd.€. Die Givaudan Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,39 %.
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Analysten und Kursziele für die Givaudan Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|3,30 Tsd.Euro
|-11,31 %
|-
|Goldman Sachs
|3,50 Tsd.Euro
|-5,94 %
|-
|JPMorgan
|3,60 Tsd.Euro
|-3,25 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|3,30 Tsd.CHF
|-3,69 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|3,30 Tsd.CHF
|-3,69 %
|-
|JPMORGAN
|3,60 Tsd.CHF
|+5,06 %
|05.06.2026
|JPMORGAN
|3,60 Tsd.CHF
|+5,06 %
|08.06.2026
|GOLDMAN SACHS
|3,50 Tsd.CHF
|+2,14 %
|08.06.2026
|UBS
|3,27 Tsd.CHF
|-4,57 %
|11.06.2026
|BARCLAYS
|3,30 Tsd.CHF
|-3,69 %
|18.06.2026
+0,43 %
+5,20 %
+17,32 %
+26,43 %
-10,01 %
+21,59 %
-6,11 %
+105,52 %
+1.032,42 %
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