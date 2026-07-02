Aktie kaufen oder verkaufen
Compagnie de Saint-Gobain Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: JeanLuc Ichard - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Compagnie de Saint-Gobain Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Compagnie de Saint-Gobain Aktie beträgt 101,86€. Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,20 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Compagnie de Saint-Gobain Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|134,00Euro
|+71,29 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|85,00EUR
|+8,65 %
|-
|UBS
|70,00EUR
|-10,52 %
|11.06.2026
|BERENBERG
|100,00EUR
|+27,83 %
|18.06.2026
|RBC
|95,00EUR
|+21,44 %
|18.06.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|19.06.2026
|JEFFERIES
|134,00EUR
|+71,29 %
|26.06.2026
|RBC
|95,00EUR
|+21,44 %
|30.06.2026
+0,54 %
+2,14 %
+0,03 %
+11,17 %
-20,64 %
+41,98 %
+40,30 %
+129,62 %
+474,72 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte