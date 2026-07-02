Aktie kaufen oder verkaufen
Diageo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: bizoo_n - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Diageo Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Diageo Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Diageo Aktie beträgt 352,98€. Die Diageo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.924,25 %.
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Analysten und Kursziele für die Diageo Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|2,00 Tsd.Euro
|+11.369,53 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00GBP
|+13,78 %
|-
|BERENBERG
|22,00GBP
|+47,24 %
|04.06.2026
|JEFFERIES
|20,00GBP
|+33,86 %
|05.06.2026
|JEFFERIES
|20,00GBP
|+33,86 %
|18.06.2026
|BERENBERG
|22,00GBP
|+47,24 %
|25.06.2026
-0,03 %
-5,54 %
-1,60 %
+8,91 %
-18,12 %
-56,05 %
-56,52 %
-30,27 %
+224,51 %
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