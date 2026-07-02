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    Aktie kaufen oder verkaufen

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    Diageo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

    Aktie kaufen oder verkaufen - Diageo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
    Foto: bizoo_n - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Diageo Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Diageo Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Diageo Aktie beträgt 352,98. Die Diageo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.924,25 %.

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Diageo Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 2,00 Tsd.Euro +11.369,53 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 17,00GBP +13,78 % -
    BERENBERG 22,00GBP +47,24 % 04.06.2026
    JEFFERIES 20,00GBP +33,86 % 05.06.2026
    JEFFERIES 20,00GBP +33,86 % 18.06.2026
    BERENBERG 22,00GBP +47,24 % 25.06.2026

    Diageo

    -0,03 %
    -5,54 %
    -1,60 %
    +8,91 %
    -18,12 %
    -56,05 %
    -56,52 %
    -30,27 %
    +224,51 %
    ISIN:GB0002374006WKN:851247
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    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 18,30£, was eine Steigerung von +5,71% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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