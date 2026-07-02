Aktie kaufen oder verkaufen
HORNBACH Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Uwe Anspach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur HORNBACH Holding Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die HORNBACH Holding Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die HORNBACH Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die HORNBACH Holding Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der HORNBACH Holding Aktie beträgt 92,67€. Die HORNBACH Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,08 %.
Analysten und Kursziele für die HORNBACH Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|96,00Euro
|+21,29 %
|-
|Analyst
|92,00Euro
|+16,23 %
|-
|Berenberg Bank
|90,00Euro
|+13,71 %
|-
|BAADER BANK
|96,00EUR
|+21,29 %
|19.06.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.06.2026
|BERENBERG
|90,00EUR
|+13,71 %
|22.06.2026
|BAADER BANK
|92,00EUR
|+16,23 %
|26.06.2026
+0,51 %
+1,80 %
-1,86 %
-2,10 %
-25,00 %
+9,09 %
-17,76 %
+29,50 %
+243,41 %
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