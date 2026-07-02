HORNBACH Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur HORNBACH Holding Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die HORNBACH Holding Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die HORNBACH Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die HORNBACH Holding Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der HORNBACH Holding Aktie beträgt 92,67€. Die HORNBACH Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,08 %.