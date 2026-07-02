Aktie kaufen oder verkaufen
Heidelberg Materials Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials
Aktuelle Analystenmeinungen zur Heidelberg Materials Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Heidelberg Materials Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Heidelberg Materials Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Heidelberg Materials Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials Aktie beträgt 249,80€. Die Heidelberg Materials Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +51,60 %.
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Analysten und Kursziele für die Heidelberg Materials Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERNSTEIN RESEARCH
|230,00EUR
|+39,58 %
|15.06.2026
|RBC
|217,00EUR
|+31,69 %
|29.06.2026
|JPMORGAN
|250,00EUR
|+51,72 %
|29.06.2026
|UBS
|260,00EUR
|+57,79 %
|29.06.2026
|JEFFERIES
|292,00EUR
|+77,21 %
|30.06.2026
-0,06 %
-9,86 %
-11,93 %
-8,11 %
-14,80 %
+120,60 %
+128,46 %
+141,47 %
+808,62 %
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