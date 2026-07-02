Henkel VZ Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Henkel VZ Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Henkel VZ Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Henkel VZ Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Henkel VZ Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Henkel VZ Aktie beträgt 71,83€. Die Henkel VZ Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,23 %.