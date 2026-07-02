Aktie kaufen oder verkaufen
Henkel VZ Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Jan-Philipp Strobel - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Henkel VZ Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Henkel VZ Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Henkel VZ Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Henkel VZ Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Henkel VZ Aktie beträgt 71,83€. Die Henkel VZ Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,23 %.
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Analysten und Kursziele für die Henkel VZ Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|76,00EUR
|+2,38 %
|-
|JPMORGAN
|65,00EUR
|-12,43 %
|19.06.2026
|JEFFERIES
|74,00EUR
|-0,31 %
|19.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00EUR
|-0,31 %
|23.06.2026
|UBS
|71,00EUR
|-4,35 %
|24.06.2026
|UBS
|71,00EUR
|-4,35 %
|25.06.2026
+0,24 %
+1,67 %
+12,55 %
+12,65 %
+9,94 %
+0,84 %
-17,06 %
-33,24 %
+2.177,57 %
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