Aktie kaufen oder verkaufen
Hermes International Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Daniel Reinhardt - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hermes International Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Hermes International Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hermes International Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hermes International Aktie beträgt 2,00 Tsd.€. Die Hermes International Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,25 %.
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Analysten und Kursziele für die Hermes International Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|1,85 Tsd.Euro
|+15,86 %
|-
|RBC
|-
|-
|09.06.2026
|BERENBERG
|1,85 Tsd.EUR
|+15,86 %
|10.06.2026
|JPMORGAN
|2,00 Tsd.EUR
|+25,25 %
|22.06.2026
|JEFFERIES
|2,00 Tsd.EUR
|+25,25 %
|22.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,15 Tsd.EUR
|+34,65 %
|26.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,15 Tsd.EUR
|+34,65 %
|29.06.2026
+0,09 %
-1,84 %
-1,42 %
-3,00 %
-31,56 %
-19,38 %
+30,84 %
+368,34 %
+2.889,73 %
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