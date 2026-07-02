Aktie kaufen oder verkaufen
H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Afif Ramdhasuma - Unsplash
Aktuelle Analystenmeinungen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie beträgt 36,20€. Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +142,92 %.
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Analysten und Kursziele für die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|175,00Euro
|+1.074,30 %
|-
|JPMorgan
|114,00Euro
|+664,97 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|155,00SEK
|-6,00 %
|-
|RBC
|175,00SEK
|+6,13 %
|01.06.2026
|RBC
|175,00SEK
|+6,13 %
|14.06.2026
|RBC
|175,00SEK
|+6,13 %
|25.06.2026
|BARCLAYS
|157,00SEK
|-4,79 %
|25.06.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|160,00SEK
|-2,97 %
|25.06.2026
|JEFFERIES
|154,00SEK
|-6,61 %
|25.06.2026
|UBS
|169,00SEK
|+2,49 %
|25.06.2026
|JPMORGAN
|114,00SEK
|-30,86 %
|26.06.2026
|RBC
|175,00SEK
|+6,13 %
|29.06.2026
+0,13 %
+0,57 %
-1,71 %
-7,96 %
+24,54 %
-4,22 %
-25,15 %
-43,51 %
+17.083,91 %
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