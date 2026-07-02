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    EUR/GBP

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    Es geht los!

    Die letzten Monate über schwankte das Währungspaar Euro zum britischen Pfund (EUR/GBP) zwischen den Handelsmarken von 0,8615 und auf der Oberseite 0,8865 GBP mal mit größeren, mal mit kleineren Ausschlägen grob seitwärts. Genau diese Volatilität könnte dem Paar nun aber zum Verhängnis werden, blickt man auf die europäische Gemeinschaftswährung. Denn charttechnisch wurde eine astreine Schulter-Kopf-Schulter-Formation als Trendwendemuster etabliert und steht jetzt unmittelbar vor ihrerr Aktivierung. Allein in dieser Woche verlor der Euro 0,33 Prozent und hat sich direkt in den Bereich der zur SKS-Formation gehörenden Nackenlinie talwärts begeben.

    EMA 200 im Härtetest

    Sobald der 200-Wochen-Durchschnitt (EMA 200) bei 0,8601 GBP unterschritten wird, dürfte die SKS-Formation ihre volle Gültigkeit erlangen und Korrekturpotenzial zunächst auf 0,8566 und darunter auf glatt 0,8500 GBP freisetzen und sich somit für ein Engagement auf der Verkäuferseite anbieten. Noch ist die Woche allerdings nicht zu Ende, was Bullen die Möglichkeit eröffnet, ein Fehlsignal zu etablieren und im Anschluss rasch an den EMA 50 bei 0,8653 und darüber an das Vorwochenhoch bei 0,8689 GBP anzusteigen. Dagegen spricht allerdings die anhaltend rückläufige Entwicklung des MACD und RSI, die sonst positive Signale aussenden würden.

    EUR/GBP (Wochenchart in GBP)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 0,8624 // 0,8653 // 0,8689 // 0,8730 GBP
    Unterstützungen: 0,8570 // 0,8566 // 0,8535 // 0,8500 GBP

    Fazit

    Sobald auch im Wochenchart die letzte Bastion der Bullen bei 0,8601 GBP aufgegeben wird, wird ein Rücklauf insgesamt auf 0,8500 GBP favorisiert und würde sich für eine entsprechende Positionierung auf der Short-Seite anbieten. Hierzu könnte das mit einem Hebel von 74,02 ausgestattete Open End Turbo Short Zertifikat WKN DY38M1 zum Einsatz kommen und würde eine Gesamtrenditechance von 60 Prozent ermöglichen. Mit einem kurzen Zwischenstopp sollten Anleger um 0,8566 GBP rechnen, ehe der Trade vollständig aufgeht. Eine Verlustbegrenzung ist hingegen einige Prozent über der Nackenlinie von 0,8615 GBP anzusiedeln, beispielsweise könnte hierzu ein Niveau um 0,8640 GBP angesetzt werden. Als Anlagehorizont sollten sich Anleger mindestens bis Ende Juli einstellen.

    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DY38M1 Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 1,34 – 1,35 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 0,868 GBP Basiswert: EUR/GBP
    KO-Schwelle: 0,868 GBP akt. Kurs Basiswert: 0,8571 GBP
    Laufzeit: Open End Kursziel: 2,17 Euro
    Hebel: 74,02 Kurschance: + 60 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Quelle: DZ Bank

    Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    EUR/GBP Es geht los! Die letzten Monate über schwankte das Währungspaar Euro zum britischen Pfund (EUR/GBP) zwischen den Handelsmarken von 0,8615 und auf der Oberseite 0,8865 GBP mal mit größeren, mal mit kleineren Ausschlägen grob seitwärts. Genau diese Volatilität …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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