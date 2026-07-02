Aktie kaufen oder verkaufen
Infineon Technologies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Sven Hoppe - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Infineon Technologies Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Infineon Technologies Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Infineon Technologies Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Infineon Technologies Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Infineon Technologies Aktie beträgt 92,50€. Die Infineon Technologies Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,38 %.
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Analysten und Kursziele für die Infineon Technologies Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|96,00Euro
|+22,86 %
|-
|Warburg Research
|84,00Euro
|+7,50 %
|-
|Bernstein
|102,00Euro
|+30,53 %
|-
|JPMorgan
|96,00Euro
|+22,86 %
|-
|JEFFERIES
|96,00EUR
|+22,86 %
|01.06.2026
|WARBURG RESEARCH
|84,00EUR
|+7,50 %
|05.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00EUR
|-5,30 %
|07.06.2026
|GOLDMAN SACHS
|88,00EUR
|+12,62 %
|11.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|102,00EUR
|+30,53 %
|19.06.2026
|JPMORGAN
|96,00EUR
|+22,86 %
|24.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|102,00EUR
|+30,53 %
|26.06.2026
|BARCLAYS
|90,00EUR
|+15,18 %
|29.06.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|31.05.2026
-3,76 %
-6,79 %
-3,03 %
+100,79 %
+119,85 %
+106,95 %
+135,14 %
+497,71 %
+7,19 %
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