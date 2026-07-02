Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Lufthansa Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Boris Roessler - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Lufthansa Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Lufthansa Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Lufthansa Aktie beträgt 7,43€. Die Deutsche Lufthansa Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -23,50 %.
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Analysten und Kursziele für die Deutsche Lufthansa Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|7,00Euro
|-27,92 %
|-
|JPMorgan
|8,00Euro
|-17,62 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|8,00EUR
|-17,62 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00EUR
|-27,92 %
|19.06.2026
|JPMORGAN
|7,00EUR
|-27,92 %
|19.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00EUR
|-27,92 %
|22.06.2026
|JPMORGAN
|8,00EUR
|-17,62 %
|29.06.2026
-0,31 %
+2,18 %
+15,94 %
+31,54 %
+35,37 %
+3,82 %
+39,59 %
+24,33 %
+113,03 %
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