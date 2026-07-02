Aktie kaufen oder verkaufen
Lanxess Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: LANXESS
Aktuelle Analystenmeinungen zur Lanxess Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Lanxess Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Lanxess Aktie beträgt 15,00€. Die Lanxess Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,53 %.
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Analysten und Kursziele für die Lanxess Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|14,00Euro
|-4,31 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00EUR
|+16,20 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|13,00EUR
|-11,14 %
|08.06.2026
|BERENBERG
|17,00EUR
|+16,20 %
|08.06.2026
|JEFFERIES
|14,00EUR
|-4,31 %
|17.06.2026
-1,16 %
-11,27 %
-11,38 %
-17,69 %
-41,76 %
-46,79 %
-75,17 %
-63,16 %
-1,36 %
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