Lanxess Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Lanxess Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Lanxess Aktie mit verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Lanxess Aktie beträgt 15,00€. Die Lanxess Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,53 %.