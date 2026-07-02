Aktie kaufen oder verkaufen
Merck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Andreas Arnold - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Merck Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Merck Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Merck Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Merck Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Merck Aktie beträgt 138,60€. Die Merck Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,83 %.
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Analysten und Kursziele für die Merck Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|150,00EUR
|+4,08 %
|01.06.2026
|JEFFERIES
|129,00EUR
|-10,49 %
|16.06.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.06.2026
|DZ BANK
|-
|-
|25.06.2026
|BARCLAYS
|135,00EUR
|-6,33 %
|25.06.2026
|JEFFERIES
|129,00EUR
|-10,49 %
|25.06.2026
|UBS
|150,00EUR
|+4,08 %
|25.06.2026
+1,42 %
+3,11 %
+9,92 %
+32,16 %
+26,97 %
-5,54 %
-11,76 %
+58,45 %
+875,09 %
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