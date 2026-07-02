Merck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Merck Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Merck Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Merck Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Merck Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Merck Aktie beträgt 138,60€. Die Merck Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,83 %.