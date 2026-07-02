Aktie kaufen oder verkaufen
Nemetschek Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nemetschek Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Nemetschek Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Nemetschek Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nemetschek Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek Aktie beträgt 84,20€. Die Nemetschek Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +48,83 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Nemetschek Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|90,00Euro
|+59,08 %
|-
|BERENBERG
|115,00EUR
|+103,27 %
|18.06.2026
|JEFFERIES
|70,00EUR
|+23,73 %
|24.06.2026
|UBS
|56,00EUR
|-1,02 %
|26.06.2026
|GOLDMAN SACHS
|90,00EUR
|+59,08 %
|29.06.2026
-1,24 %
+5,74 %
-16,31 %
-9,21 %
-53,56 %
-17,75 %
-11,74 %
+236,75 %
+964,76 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte