Aktie kaufen oder verkaufen
Nike (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Andrey - Andrey - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nike (B) Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Nike (B) Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nike (B) Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nike (B) Aktie beträgt 54,60€. Die Nike (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,80 %.
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Analysten und Kursziele für die Nike (B) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|50,00US-Dollar
|+16,12 %
|-
|RBC
|50,00USD
|+16,12 %
|09.06.2026
|GOLDMAN SACHS
|46,00USD
|+6,83 %
|23.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|80,00USD
|+85,79 %
|23.06.2026
|JPMORGAN
|47,00USD
|+9,15 %
|28.06.2026
-0,74 %
+2,84 %
-4,20 %
-1,65 %
-39,17 %
-62,89 %
-71,55 %
-24,48 %
+546,15 %
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