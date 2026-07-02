Novartis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Novartis Aktie im Überblick.

2 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Novartis Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Novartis Aktie beträgt 131,62€. Die Novartis Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,40 %.