Aktie kaufen oder verkaufen
Novartis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: diy13 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Novartis Aktie im Überblick.
2 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Novartis Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Novartis Aktie beträgt 131,62€. Die Novartis Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,40 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Novartis Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|135,00CHF
|+8,72 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|140,00CHF
|+12,74 %
|-
|JEFFERIES
|110,00CHF
|-11,42 %
|03.06.2026
|JEFFERIES
|110,00CHF
|-11,42 %
|11.06.2026
|GOLDMAN SACHS
|111,00CHF
|-10,61 %
|29.06.2026
+1,82 %
-0,02 %
+7,87 %
+0,84 %
+29,18 %
+46,73 %
+75,54 %
+80,14 %
+1.911,57 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte