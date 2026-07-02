Aktie kaufen oder verkaufen
Oracle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: jetcityimage - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Oracle Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Oracle Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Oracle Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Oracle Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Oracle Aktie beträgt 264,82€. Die Oracle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +85,84 %.
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Analysten und Kursziele für die Oracle Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|239,00US-Dollar
|+67,72 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|300,00USD
|+110,53 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|300,00USD
|+110,53 %
|-
|RBC
|190,00USD
|+33,33 %
|04.06.2026
|JEFFERIES
|320,00USD
|+124,56 %
|07.06.2026
|RBC
|190,00USD
|+33,33 %
|10.06.2026
|JEFFERIES
|320,00USD
|+124,56 %
|10.06.2026
|JPMORGAN
|210,00USD
|+47,37 %
|10.06.2026
|GOLDMAN SACHS
|239,00USD
|+67,72 %
|11.06.2026
|UBS
|285,00USD
|+100,00 %
|11.06.2026
|DZ BANK
|-
|-
|16.06.2026
|JEFFERIES
|320,00USD
|+124,56 %
|22.06.2026
+0,81 %
-10,92 %
-39,79 %
+2,75 %
-31,98 %
+16,00 %
+89,52 %
+245,07 %
+7.436,35 %
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