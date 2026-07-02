Oracle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Oracle Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die Oracle Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Oracle Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Oracle Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Oracle Aktie beträgt 264,82€. Die Oracle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +85,84 %.