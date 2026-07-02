Pfizer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Pfizer Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Pfizer Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Pfizer Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Pfizer Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer Aktie beträgt 31,20€. Die Pfizer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,65 %.