Aktie kaufen oder verkaufen
Pfizer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Christophe Gateau - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Pfizer Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Pfizer Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Pfizer Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Pfizer Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer Aktie beträgt 31,20€. Die Pfizer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,65 %.
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Analysten und Kursziele für die Pfizer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|30,00USD
|+25,63 %
|22.06.2026
|UBS
|27,00USD
|+13,07 %
|22.06.2026
|JEFFERIES
|34,00USD
|+42,38 %
|22.06.2026
|JPMORGAN
|30,00USD
|+25,63 %
|31.05.2026
|JEFFERIES
|35,00USD
|+46,57 %
|31.05.2026
+0,05 %
-0,83 %
-4,83 %
-14,52 %
-1,46 %
-37,08 %
-36,98 %
-26,29 %
+523,26 %
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