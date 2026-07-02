Nvidia-Konkurrent
64-Milliarden-Wette: Dieser Chip-Gigant setzt alles auf KI
SK Hynix investiert 100 Billionen Won in neue NAND- und Verpackungswerke. Doch der Mega-Plan nährt Sorgen vor Überkapazitäten im KI-Boom.
- SK Hynix investiert 100 Billionen Won in Cheongju NAND
- Verdoppelung der Speicherkapazität in Südkorea geplant
- Ängste vor Überkapazitäten drücken Chipaktien weltweit
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SK Hynix gab am Donnerstag bekannt, dass das Unternehmen plant, 100 Billionen Won (64,38 Milliarden US-Dollar) in den Bau neuer Fabriken für NAND-Speicherchips und -Verpackungen zu investieren. Dies ist Teil eines massiven Investitionsprogramms zur Behebung eines durch den KI-Boom verursachten Mangels. Die am Donnerstag vorgestellten Projekte in der zentralvietnamesischen Stadt Cheongju sind Teil eines 2,1 Billionen US-Dollar schweren Plans, der am Montag von dem Chiphersteller und seinem lokalen Konkurrenten Samsung Electronics präsentiert wurde und der auch einen neuen Chipcluster im Südwesten sowie bestehende Projekte umfasst.
Südkorea hofft, dass die Investitionen die Produktionskapazität für Speicherchips des Landes innerhalb von fünf Jahren verdoppeln werden. Bei einer Veranstaltung am Donnerstag, an der auch der südkoreanische Präsident teilnahm, erklärte SK Hynix-CEO Kwak Noh-jung, das Unternehmen werde bis 2029 80 Billionen Won (51,8 Milliarden US-Dollar) für den Bau einer neuen Fabrik zur Herstellung von NAND-Speicherchips und bis Ende 2027 weitere 20 Billionen Won (12,96 Millionen US-Dollar) für eine Chipverpackungsanlage in Cheongju ausgeben. Der Plan, 64,38 Milliarden US-Dollar in Cheongju zu investieren, wurde am Montag bekannt gegeben, Einzelheiten der Investition wurden jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht mitgeteilt.
Bei der Veranstaltung von SK Hynix zeigte sich Kwak jedoch zuversichtlich hinsichtlich des Marktes für NAND, einen Speicherchip, der im Gegensatz zu einem DRAM-Chip Daten auch dann speichert, wenn ein Gerät ausgeschaltet ist. Er sagte: "Während die Nachfrage nach NAND-Speichern steigt und voraussichtlich auch in Zukunft weiter wachsen wird, ist das NAND-Angebot begrenzt." SK Hynix gab bekannt, dass der Bau der neuen Cheongju NAND-Fabrik, bekannt als M17, im nächsten Jahr beginnen soll.
Der massive Kapazitätsausbau der südkoreanischen Chiphersteller ist ein bedeutender politischer Erfolg für Präsident Lee Jae Myung, schürt aber gleichzeitig die Befürchtung einer schmerzhaften Abrechnung, falls die Investitionen in KI nachlassen. Die Aktien von SK Hynix fielen am Donnerstag um 7,1 Prozent und die Aktien von Samsung um 8,6 Prozent, belastet durch einen weltweiten Ausverkauf bei Chipherstellern, da der Plan von Meta Platforms, Rechenleistung zu verkaufen, Fragen nach überschüssigen KI-Rechenkapazitäten aufwarf.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion