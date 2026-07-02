64-Milliarden-Wette: Dieser Chip-Gigant setzt alles auf KI

SK Hynix gab am Donnerstag bekannt, dass das Unternehmen plant, 100 Billionen Won (64,38 Milliarden US-Dollar) in den Bau neuer Fabriken für NAND-Speicherchips und -Verpackungen zu investieren. Dies ist Teil eines massiven Investitionsprogramms zur Behebung eines durch den KI-Boom verursachten Mangels. Die am Donnerstag vorgestellten Projekte in der zentralvietnamesischen Stadt Cheongju sind Teil eines 2,1 Billionen US-Dollar schweren Plans, der am Montag von dem Chiphersteller und seinem lokalen Konkurrenten Samsung Electronics präsentiert wurde und der auch einen neuen Chipcluster im Südwesten sowie bestehende Projekte umfasst.

Südkorea hofft, dass die Investitionen die Produktionskapazität für Speicherchips des Landes innerhalb von fünf Jahren verdoppeln werden. Bei einer Veranstaltung am Donnerstag, an der auch der südkoreanische Präsident teilnahm, erklärte SK Hynix-CEO Kwak Noh-jung, das Unternehmen werde bis 2029 80 Billionen Won (51,8 Milliarden US-Dollar) für den Bau einer neuen Fabrik zur Herstellung von NAND-Speicherchips und bis Ende 2027 weitere 20 Billionen Won (12,96 Millionen US-Dollar) für eine Chipverpackungsanlage in Cheongju ausgeben. Der Plan, 64,38 Milliarden US-Dollar in Cheongju zu investieren, wurde am Montag bekannt gegeben, Einzelheiten der Investition wurden jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht mitgeteilt.